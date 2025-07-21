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Суд відправив під варту працівника прокуратури, який збив жінку та втік з місця ДТП у Києві

Київ • УНН

 • 1214 перегляди

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному. Він збив жінку на вулиці Великій Васильківській, яка пізніше померла в лікарні.

Суд відправив під варту працівника прокуратури, який збив жінку та втік з місця ДТП у Києві

Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури Андрію Молочному, який збив жінку на вулиці Великій Васильківській у Києві, передає кореспондент УНН.

Деталі

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури терміном на 60 днів - до 17 вересня.

Обвинувачення у суді підтримував Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який закликав застосувати відносно Молочного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави.

Сторона захисту разом із підозрюваним не заперечувала про застосування запобіжного заходу, проте наполягали на більш м’якому запобіжному заході - цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо

У Києві в суботу, 19 липня 2025 року сталося ДТП з постраждалою, винуватцем якого є співробітник прокуратури столиці. Автомобіль рухався з перевищенням швидкості, вискочив на пішохідну ділянку де збив жінку. Водій намагався зникнути з місця події, залишивши авто. Пізніше жінка померла у лікарні.

Як повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, за кермом перебував Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу.  На відео, що його виклав керівник відомства, видно, що за півгодини до початку комендантської години вулицею Великою Васильківською у Голосіївському районі Києва мчить чорна автівка. Причому мчить вона проти напрямку руху автомобілів - це вулиця з одностороннім рухом, тобто Андрій Молочний їхав зустрічною смугою на чималій швидкості.

Павло Башинський

Павло Башинський

КиївКримінал та НП
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