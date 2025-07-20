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Працівник прокуратури збив жінку та втік з місця ДТП у Києві

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

У Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Генеральний прокурор Руслан Кравченко взяв справу під особистий контроль.

Працівник прокуратури збив жінку та втік з місця ДТП у Києві

У ніч проти 20 липня у Києві працівник прокуратури наїхав на жінку на пішохідній зоні та втік з місця ДТП. Порушника затримано ним виявився головний спеціаліст прокуратури. Про це інформує Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.

Ніхто не вище закону. Навіть працівник прокуратури.Сьогодні в Голосіївському районі столиці сталася подія, яка обурює. Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всінорми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано

- написав Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook.

За словами генерального покурора України, виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу - державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури.

Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність. Беру цю справу під контроль. І, як Генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде. Право і Закон одні для всіх

- йдеться у дописі прокурора. 

Потерпілій надається вся необхідна медична допомога.

"Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури", - додав Кравченко.   

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
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