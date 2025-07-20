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Сотрудник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места ДТП в Киеве

Киев • УНН

 • 770 просмотра

В Киеве сотрудник прокуратуры наехал на женщину в пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Генеральный прокурор Руслан Кравченко взял дело под личный контроль.

Сотрудник прокуратуры сбил женщину и скрылся с места ДТП в Киеве

В ночь на 20 июля в Киеве работник прокуратуры наехал на женщину в пешеходной зоне и скрылся с места ДТП. Нарушитель задержан, им оказался главный специалист прокуратуры. Об этом информирует Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает УНН.

Никто не выше закона. Даже работник прокуратуры. Сегодня в Голосеевском районе столицы произошло возмутительное событие. Работник прокуратуры совершил наезд на пешехода в пешеходной зоне по ул. Большой Васильковской. Водитель автомобиля, нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но сейчас он задержан

- написал Руслан Кравченко на своей странице в Facebook.

По словам генерального прокурора Украины, оказалось, что за рулем был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела - государственный служащий, не прокурор, но работник органов прокуратуры.

Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность. Беру это дело под контроль. И, как Генеральный прокурор, буду представлять интересы потерпевшей в суде. Такое поведение позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет. Право и Закон одни для всех

- говорится в сообщении прокурора.

Потерпевшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Лично прошу прощения за этот позорный поступок работника прокуратуры", - добавил Кравченко.

Качественный аудит продолжается: Генпрокурор Кравченко сообщил о закрытии более 30% производств в отношении бизнеса19.07.25, 09:35 • 3388 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
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