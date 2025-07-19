Качественный аудит продолжается: Генпрокурор Кравченко сообщил о закрытии более 30% производств в отношении бизнеса

$41.870.00
48.450.00
ukenru
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
18 июля, 18:06 • 48681 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 160940 просмотра
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 14:59 • 88084 просмотра
Алгоритмы, которые решают за нас: готовы ли мы к ИИ в банковской сфере?
Эксклюзив
18 июля, 14:38 • 83634 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько в Днепре повреждено учреждений здравоохранения и образования
Эксклюзив
18 июля, 13:33 • 86112 просмотра
Без возможности конкурировать с гигантами: запрет маркетинга между аптеками и производителями ударил по малым производителям лекарств
Эксклюзив
18 июля, 12:44 • 74379 просмотра
САП расследует вероятные злоупотребления в АРМА: нардеп Юрчишин настаивает на необходимости аудита и кадровых решениях
18 июля, 11:59 • 58603 просмотра
Новые правила въезда: в ЕС дали "зеленый свет" запуску системы контроля на границах
18 июля, 11:37 • 56740 просмотра
Официально: ЕС утвердил 18-й пакет санкций против рф назвал затронутые секторы
18 июля, 10:40 • 208772 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира
18 июля, 07:05 • 110130 просмотра
Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.2м/с
75%
743мм
Популярные новости
РФ готовит новых коллаборантов среди активистов кремлевских движений - ЦНС19 июля, 00:35 • 10096 просмотра
По всей Украине – воздушная тревога из-за ракетной опасности19 июля, 01:26 • 22623 просмотра
Австралия передала Украине танки Abrams - Reuters03:22 • 4740 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ударов России по Украине03:53 • 20374 просмотра
«Адские ночь и утро для Павлограда»: в ОВА сообщили о самой массированной атаке ракетами и беспилотниками05:30 • 17637 просмотра
публикации
Авиастроение без поддержки: как стратегическая отрасль теряет возможности для развития
Эксклюзив
18 июля, 15:17 • 160943 просмотра
Нардеп Гурин попал в скандал: почему его заявление возмутило военных18 июля, 14:37 • 118186 просмотра
Ретроградный Меркурий 2025: какие три знака Зодиака ожидают испытания18 июля, 11:48 • 186559 просмотра
Усик против Дюбуа: ставки букмекеров и когда начнется реванш за титул абсолютного чемпиона мира18 июля, 10:40 • 208772 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве17 июля, 14:31 • 386850 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Олег Кипер
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Херсонская область
Одесса
Реклама
УНН Lite
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 48682 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 129708 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 133511 просмотра
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского17 июля, 13:55 • 139095 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 251054 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Бильд
Беспилотный летательный аппарат
M1 Abrams
Хранитель

Качественный аудит продолжается: Генпрокурор Кравченко сообщил о закрытии более 30% производств в отношении бизнеса

Киев • УНН

 • 416 просмотра

Завершен очередной этап аудита уголовных производств в отношении бизнеса, в результате которого закрыто 6752 дела и 164 направлено в суд. Также возвращено имущество в 211 случаях и назначено 2538 экспертиз в отношении изъятого имущества.

Качественный аудит продолжается: Генпрокурор Кравченко сообщил о закрытии более 30% производств в отношении бизнеса

В результате очередного этапа качественного аудита уголовных производств в отношении бизнеса закрыто 6752, или более 30%, таких дел, 164 направлено в суд, сообщил в субботу Генпрокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Еще один этап качественного аудита уголовных производств в отношении бизнеса завершен

- написал Кравченко.

По словам Генпрокурора, в результате:

  • 6752 уголовных производства закрыто. Это более 30% от общего количества (20 000);
    • 164 производства направлено в суд;
      • 821 производство - назначены экспертизы;

        • в 144 производствах сообщили о подозрении.

        Когда для подозрений есть основания, мы действуем

        - подчеркнул Кравченко.

        Генпрокурор разъяснил имущественные вопросы:

        • 211 случаев - имущество уже возвращено законным владельцам;
          • назначено 2538 экспертиз по изъятому имуществу.

            "Еще в 1894 производствах - судьба вещественных доказательств будет решена после завершения экспертиз", - добавил он.

            Это не статистика - это системная работа по наведению правового порядка и обеспечению справедливости. Аудит продолжается. Работаем дальше

            - подчеркнул Кравченко.

            Напомним

            8 июля Генпрокурор Кравченко сообщил о проведении в Офисе Генпрокурора качественного аудита "зависших" дел в отношении бизнеса. По его словам, речь идет о делах, которые годами не расследовались, не содержали объективных данных преступления и не имели судебной перспективы.

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            Экономикаполитика
            Руслан Кравченко
            Tesla
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            S&P 500
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Brent Oil
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gold
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            ,
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            Gas TTF
            $
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            .
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            0
            0
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9