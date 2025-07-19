Качественный аудит продолжается: Генпрокурор Кравченко сообщил о закрытии более 30% производств в отношении бизнеса

В результате очередного этапа качественного аудита уголовных производств в отношении бизнеса закрыто 6752, или более 30%, таких дел, 164 направлено в суд, сообщил в субботу Генпрокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Еще один этап качественного аудита уголовных производств в отношении бизнеса завершен - написал Кравченко.

По словам Генпрокурора, в результате:

6752 уголовных производства закрыто. Это более 30% от общего количества (20 000);

164 производства направлено в суд;

821 производство - назначены экспертизы;

• в 144 производствах сообщили о подозрении.

Когда для подозрений есть основания, мы действуем - подчеркнул Кравченко.

Генпрокурор разъяснил имущественные вопросы:

211 случаев - имущество уже возвращено законным владельцам;

назначено 2538 экспертиз по изъятому имуществу.

"Еще в 1894 производствах - судьба вещественных доказательств будет решена после завершения экспертиз", - добавил он.

Это не статистика - это системная работа по наведению правового порядка и обеспечению справедливости. Аудит продолжается. Работаем дальше - подчеркнул Кравченко.

Напомним

8 июля Генпрокурор Кравченко сообщил о проведении в Офисе Генпрокурора качественного аудита "зависших" дел в отношении бизнеса. По его словам, речь идет о делах, которые годами не расследовались, не содержали объективных данных преступления и не имели судебной перспективы.