Качественный аудит продолжается: Генпрокурор Кравченко сообщил о закрытии более 30% производств в отношении бизнеса
Киев • УНН
Завершен очередной этап аудита уголовных производств в отношении бизнеса, в результате которого закрыто 6752 дела и 164 направлено в суд. Также возвращено имущество в 211 случаях и назначено 2538 экспертиз в отношении изъятого имущества.
В результате очередного этапа качественного аудита уголовных производств в отношении бизнеса закрыто 6752, или более 30%, таких дел, 164 направлено в суд, сообщил в субботу Генпрокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
Еще один этап качественного аудита уголовных производств в отношении бизнеса завершен
По словам Генпрокурора, в результате:
- 6752 уголовных производства закрыто. Это более 30% от общего количества (20 000);
- 164 производства направлено в суд;
- 821 производство - назначены экспертизы;
• в 144 производствах сообщили о подозрении.
Когда для подозрений есть основания, мы действуем
Генпрокурор разъяснил имущественные вопросы:
- 211 случаев - имущество уже возвращено законным владельцам;
- назначено 2538 экспертиз по изъятому имуществу.
"Еще в 1894 производствах - судьба вещественных доказательств будет решена после завершения экспертиз", - добавил он.
Это не статистика - это системная работа по наведению правового порядка и обеспечению справедливости. Аудит продолжается. Работаем дальше
Напомним
8 июля Генпрокурор Кравченко сообщил о проведении в Офисе Генпрокурора качественного аудита "зависших" дел в отношении бизнеса. По его словам, речь идет о делах, которые годами не расследовались, не содержали объективных данных преступления и не имели судебной перспективы.