Якісний аудит: Кравченко повідомив про закриття понад 3700 "завислих" кримінальних проваджень

Офіс Генерального прокурора України закрив 3756 кримінальних проваджень із понад 20 тисяч проваджень, які виявив раніше аудит. Йдеться про справи, які роками не розслідувалися, не містили об'єктивних даних злочину та не мали судової перспективи. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Минулого тижня я говорив про кількісний аудит. Йшлося про наявні 20000 кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання. Тепер перейдемо до якісного аудиту і його перших результатів — 3756 кримінальних проваджень ЗАКРИТО - написав Кравченко.

За його словами, формально ці провадження мали пояснення, проте — вони роками не розслідувалися; вони не містили об’єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; врешті — вони не мали судової перспективи.

Щодо інших справ, то Кравченко розповів, що у понад 4700 провадженнях призначені і вже проводяться необхідні експертизи; 120 проваджень скеровано до суду.

"Робота триває", - додав він.

Нагадаємо

3 липня Кравченко заявив, що аудит кримінальних справ, пов’язаних із бізнесом, виявив серйозні розбіжності з офіційною статистикою: замість заявлених 6249 - понад 20 тисяч проваджень.

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