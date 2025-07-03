Понад 20 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу: Кравченко повідомив про результати аудиту та три шляхи подальших дій

Аудит кримінальних справ, пов’язаних із бізнесом, виявив серйозні розбіжності з офіційною статистикою: замість заявлених 6249 - понад 20 тисяч проваджень. Усі вони потребують перегляду, що може завершитися одним із трьох сценаріїв - від закриття справ до передачі їх до суду. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко в Facebook, передає УНН.

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Бізнес. Багато питань досі залишаються відкритими. Закінчили кількісний аудит кримінальних проваджень, які прямо чи опосередковано стосуються субʼєктів господарювання. І тут є проблеми. Останні дані дашборду - це 6249 кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання, виявились в рази меншими за реальні дані аудиту, які становлять понад 20 тис. проваджень. І всі вони підлягають перевірці - написав Кравченко.

Він наголосив, що результатом перевірок буде один з трьох шляхів, зокрема провадження, які роками не розслідувалися і не містять об’єктивних даних, які підтверджують склад чи подію злочину будуть неодмінно закриті в розумні строки по ст. 284 КПК України.

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Другий шлях - у кримінальних провадженнях, у яких ще не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення, будуть призначені необхідні експертизи для встановлення істини, результати яких і визначать долю цих проваджень.

"Водночас законний бізнес буде позбавлений неправомірного тиску та втручання у їх господарську діяльність. Численні безпідставні обшуки, виклики на допити для нібито встановлення обставин, які вже були встановлені будуть зупинені. Кожна експертиза надана стороною захисту буде ретельно досліджена і перевірена в рамках розслідування. Звертають також і до бізнесу – ведіть відкриту комунікацію з правоохоронними органами. Надавайте свої докази, які неодмінно будуть враховані.

Якщо експертизи не підтвердять наявність обставин, що перевіряються, ми приймаємо рішення за 284 КПК України, тобто, закриваємо провадження і бізнес працює з чистою совістю. У разі якщо експертиза підтвердила позицію слідства - діємо по закону: закінчуємо розслідування і передаємо справу до суду", - додав Кравченко.

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Третій шлях, за його словами, - кримінальні провадження, у яких вже є висновки експертиз чи особам повідомлено про підозру будуть передані до суду.

Ви маєте недовіру, сумнівається щодо проведених експертиз, які підтвердили позицію слідства або прокурора? Жодних проблем, змагальність сторін у кримінальному процесі гарантована законодавством. Але наголошу: слідство – не змагання експертиз. В кримінальному провадженні експертизи відіграють вагому роль, але не є виключною підставою. Ключовими є законність, якість і кількість зібраних доказів в процесі досудового слідства - резюмував Генпрокурор.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про реорганізацію Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу генпрокурора, який мав відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань.