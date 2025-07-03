Понад 20 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу: Кравченко повідомив про результати аудиту та три шляхи подальших дій
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що аудит виявив понад 20 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу, що значно перевищує офіційні дані. Усі ці справи будуть переглянуті, що призведе до їх закриття, додаткових експертиз або передачі до суду.
Аудит кримінальних справ, пов’язаних із бізнесом, виявив серйозні розбіжності з офіційною статистикою: замість заявлених 6249 - понад 20 тисяч проваджень. Усі вони потребують перегляду, що може завершитися одним із трьох сценаріїв - від закриття справ до передачі їх до суду. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко в Facebook, передає УНН.
Деталі
Бізнес. Багато питань досі залишаються відкритими. Закінчили кількісний аудит кримінальних проваджень, які прямо чи опосередковано стосуються субʼєктів господарювання. І тут є проблеми. Останні дані дашборду - це 6249 кримінальних проваджень щодо субʼєктів господарювання, виявились в рази меншими за реальні дані аудиту, які становлять понад 20 тис. проваджень. І всі вони підлягають перевірці
Він наголосив, що результатом перевірок буде один з трьох шляхів, зокрема провадження, які роками не розслідувалися і не містять об’єктивних даних, які підтверджують склад чи подію злочину будуть неодмінно закриті в розумні строки по ст. 284 КПК України.
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Другий шлях - у кримінальних провадженнях, у яких ще не зібрано достатніх доказів для прийняття законного рішення, будуть призначені необхідні експертизи для встановлення істини, результати яких і визначать долю цих проваджень.
"Водночас законний бізнес буде позбавлений неправомірного тиску та втручання у їх господарську діяльність. Численні безпідставні обшуки, виклики на допити для нібито встановлення обставин, які вже були встановлені будуть зупинені. Кожна експертиза надана стороною захисту буде ретельно досліджена і перевірена в рамках розслідування. Звертають також і до бізнесу – ведіть відкриту комунікацію з правоохоронними органами. Надавайте свої докази, які неодмінно будуть враховані.
Якщо експертизи не підтвердять наявність обставин, що перевіряються, ми приймаємо рішення за 284 КПК України, тобто, закриваємо провадження і бізнес працює з чистою совістю. У разі якщо експертиза підтвердила позицію слідства - діємо по закону: закінчуємо розслідування і передаємо справу до суду", - додав Кравченко.
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Третій шлях, за його словами, - кримінальні провадження, у яких вже є висновки експертиз чи особам повідомлено про підозру будуть передані до суду.
Ви маєте недовіру, сумнівається щодо проведених експертиз, які підтвердили позицію слідства або прокурора? Жодних проблем, змагальність сторін у кримінальному процесі гарантована законодавством. Але наголошу: слідство – не змагання експертиз. В кримінальному провадженні експертизи відіграють вагому роль, але не є виключною підставою. Ключовими є законність, якість і кількість зібраних доказів в процесі досудового слідства
Нагадаємо
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про реорганізацію Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу генпрокурора, який мав відігравати ключову роль у забезпеченні прав для інвесторів та бізнесу, але не виправдав очікувань.