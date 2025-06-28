Підозри законні та обґрунтовані: Кравченко вивчив матеріали справи компанії "Автомагістраль-Південь" щодо привласнення 240 млн грн

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко розібрався з кримінальним провадженням щодо компанії "Автомагістраль-Південь", яка відбудовує і будує інфрастурні обʼєкти за бюджетні кошти. Він зазначив, що всі оголошені на сьогоднішній день підозри - законні, обґрунтовані, підтверджені результатами проведених судових експертиз, передає УНН.

Справедливість — це про щоденну роботу. Сьогодні разом із профільним заступником особисто розібрався з кримінальним провадженням щодо компанії "Автомагістраль-Південь", яка відбудовує і будує інфрастурні обʼєкти за бюджетні кошти. Вчора було звернення компанії, де мова йшла про конструктивний діалог. Так от, щодо конструктиву: матеріали справи вивчив глибоко і всі оголошені на сьогоднішній день підозри - законні, обґрунтовані, підтверджені результатами проведених судових експертиз – повідомив Кравченко.

За словами Гепрокурора, до нього звертались також адвокати у справі.

… поспілкувався з одним із захисників. Він повідомив, що компанія проводить свої експертизи, тут без питань - право на захист має кожен учасник кримінального процесу. Я чітко йому сказав: Ми обов’язково розглянемо всі ваші докази. Якщо буде потреба — призначимо комплексну експертизу. На даний момент, все, що є у справі - свідчить про неупереджене досудове розслідування – додав Кравченко.

Крім того, Генпрокурор сьогодні доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі. Отримав першу інформацію: по іншим бізнес структурах теж є кримінальні провадження, але з боку правоохоронців, з тих чи інших причин, затягується розслідування цих справ.

Прокуратура перевірить усі факти, пов’язані з будівництвом, відбудовою, інфраструктурними контрактами. І ті, хто краде — відповідатимуть. А ті, проти кого фабрикують справи — будуть захищені. Попереджаю офіційно, як Генеральний прокурор: жоден правоохоронний орган не має перетворюватися на механізм тиску або інструмент знищення конкурентів у бізнесі. Так само ніхто не має імунітету — якщо йдеться про зловживання бюджетними коштами – резюмував Кравченко.

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Власнику та представнику однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні "Автомагістраль-Південь" оголосили підозру через впровадження схеми привласнення 240 млн гривень коштів, виділених на будівництво водогону після підриву Каховської ГЕС. Серед підозрюваних також інженерно-технічні працівники підконтрольних підприємств.

Як повідомляли ЗМІ, будівельна компанія "Автомагістраль-Південь" запропонувала Генпрокурору у якості першого кроку на зустріч українському бізнесу розглянути ситуацію, яка склалась навколо підприємства.