Подозрения законны и обоснованны: Кравченко изучил материалы дела компании "Автомагистраль-Юг" относительно присвоения 240 млн грн

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко разобрался с уголовным производством в отношении компании "Автомагистраль-Юг", которая восстанавливает и строит инфраструктурные объекты за бюджетные средства. Он отметил, что все объявленные на сегодняшний день подозрения - законны, обоснованы, подтверждены результатами проведенных судебных экспертиз, передает УНН.

Справедливость — это о ежедневной работе. Сегодня вместе с профильным заместителем лично разобрался с уголовным производством в отношении компании "Автомагистраль-Юг", которая восстанавливает и строит инфраструктурные объекты за бюджетные средства. Вчера было обращение компании, где речь шла о конструктивном диалоге. Так вот, по поводу конструктива: материалы дела изучил глубоко и все объявленные на сегодняшний день подозрения - законны, обоснованы, подтверждены результатами проведенных судебных экспертиз – сообщил Кравченко.

По словам Генпрокурора, к нему обращались также адвокаты по делу.

… пообщался с одним из защитников. Он сообщил, что компания проводит свои экспертизы, тут без вопросов - право на защиту имеет каждый участник уголовного процесса. Я четко ему сказал: Мы обязательно рассмотрим все ваши доказательства. Если будет необходимость — назначим комплексную экспертизу. На данный момент, все, что есть в деле - свидетельствует о непредвзятом досудебном расследовании – добавил Кравченко.

Кроме того, Генпрокурор сегодня поручил провести аудит всех уголовных производств в отношении компаний, которые работают в инфраструктурном секторе. Получил первую информацию: по другим бизнес структурам тоже есть уголовные производства, но со стороны правоохранителей, по тем или иным причинам, затягивается расследование этих дел.

Прокуратура проверит все факты, связанные со строительством, восстановлением, инфраструктурными контрактами. И те, кто крадет — будут отвечать. А те, против кого фабрикуют дела — будут защищены. Предупреждаю официально, как Генеральный прокурор: ни один правоохранительный орган не должен превращаться в механизм давления или инструмент уничтожения конкурентов в бизнесе. Так же никто не имеет иммунитета — если речь идет о злоупотреблении бюджетными средствами – резюмировал Кравченко.

Ранее

Владельцу и представителю одной из крупнейших дорожно-строительных компаний в Украине "Автомагистраль-Юг" объявили подозрение из-за внедрения схемы присвоения 240 млн гривен средств, выделенных на строительство водовода после подрыва Каховской ГЭС. Среди подозреваемых также инженерно-технические работники подконтрольных предприятий.

Как сообщали СМИ, строительная компания "Автомагистраль-Юг" предложила Генпрокурору в качестве первого шага навстречу украинскому бизнесу рассмотреть ситуацию, которая сложилась вокруг предприятия.