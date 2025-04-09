Каховская плотина

В результате российского вторжения прямые убытки инфраструктуры Украины выросли на $12,6 млрд и достигли $170 млрд. Наибольшие потери понесли жилой фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) и энергетика ($14,6 млрд).
Кабмин утвердил порядок использования 8 млрд гривен на строительство магистральных водопроводов в Николаевской области. Проект предусматривает строительство трех участков водозабора из реки Южный Буг для обеспечения Николаева водой.
Кабмин утвердил список из 22 научных проектов в сферах обороны, медицины, экологии, энергетики и др. На реализацию разработок в течение двух лет выделено более 186 млн гривен.
Правительство утвердило экспериментальный проект по восстановлению гидроэлектростанций, поврежденных российскими обстрелами. Проектирование и строительство объектов будет происходить без получения градостроительных условий и других разрешений.
Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека на оккупированных территориях Украины. Документ поддержала 81 страна, впервые официально признав действия россии "захватнической войной".
Эксперты КНИИСЭ оценили сроки восстановления различных экосистем Украины после войны. Для полного восстановления лесов понадобится 30-50 лет, водных ресурсов - 10-20 лет, а заповедных зон - от 10 до 40 лет.
Зафиксировано более 5800 случаев прямого вреда окружающей среде Украины из-за российской агрессии. Подрыв Каховской ГЭС и оккупация ЗАЭС представляют угрозу не только для Украины, но и для всего региона.
Из-за российской агрессии Украина понесла масштабные экологические убытки. На конференции в Хельсинки обсудили экологические вызовы и механизмы ответственности за вред окружающей среде.
«Укргидроэнерго» отказалось от судебного иска против России относительно разрушенной Каховской ГЭС. Компания проведет дополнительные консультации с правительством для определения наиболее целесообразного курса действий в соответствии с национальной стратегией.
Россияне останавливают водоснабжение в оккупированных Донецке и Макеевке. Причина - преступная деятельность оккупационной администрации, а не «плановые работы», как утверждают оккупанты.
Украина заинтересована в опыте Нидерландов по градостроительству и развитию водной инфраструктуры. Алексей Кулеба обсудил этот вопрос с представительницей Нидерландов, поблагодарив за поддержку Украины.
ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, признающую Голодомор геноцидом украинцев. Документ также проводит параллели с нынешней агрессией России и призывает к поддержке Украины.
ЮНЕСКО окажет поддержку в проведении археологических исследований на территориях, пострадавших от разрушения Каховской ГЭС. Организация поможет с мониторингом, координацией и обучением по фиксации преступлений, связанных с культурными ценностями.
По словам министра экологии Украины, россия совершила более 4700 экологических преступлений на территории Украины на сумму более 60 миллиардов долларов, вызвав массовое загрязнение воздуха, воды и оставив 25% украинской земли потенциально заминированными.
Запорожская атомная электростанция сталкивается с критической нехваткой опытного персонала из-за российской оккупации, что серьезно ставит под угрозу ее способность работать безопасно и реагировать на чрезвычайные ситуации.
Украинской семье с двумя детьми удалось сбежать из оккупированного россией города Голая Пристань Херсонской области на подконтрольную Украине территорию, чтобы избежать принудительной русификации образования своих детей.
Полномасштабное российское вторжение изменило смысл этого события, ведь восстановление окружающей среды Украины после военных преступлений россиян может длиться много лет и потребует значительных средств.
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз продолжают проводить исследования с целью полного установления последствий экологической катастрофы, вызванной российским взрывом Каховской ГЭС на юге Украины, поскольку постоянно появляются новые обстоятельства и факты, связанные с трагедией.
Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины, опровергла обвинения в неосвещении последствий трагедии на Каховской ГЭС, заявив, что это абсолютная ложь, поскольку в течение недели после взрыва было обработано более 800 запросов согласно соответствующим распоряжениям.
США доставили 7 мощных трансформаторов в Николаев, что помогло обеспечить электроэнергией более 400 домохозяйств после российских атак.
ЮНЕСКО утвердила программу чрезвычайной помощи для мониторинга и преодоления экологического ущерба от разрушения россией Каховской плотины в Украине, мобилизовав более 66 миллионов долларов США для восстановления культурного наследия, образования и науки Украины, пострадавших от российской агрессии.
По результатам совещания Шмыгаль поручил обеспечить бесперебойную подачу технической воды в Николаев в течение этого года, а также безотлагательно начать строительство нового водопровода.
Правительство выделяет более 5 миллиардов гривен на проект строительства водопровода для преодоления последствий разрушения Каховской ГЭС.
Российские ракеты атаковали крупнейшую гидроэлектростанцию Украины, Днепровскую ГЭС в Запорожье, вызвав пожар, но угрозы прорыва плотины нет.
Впервые после разрушения Россией Каховской ГЭС уровень воды в Днепре в Запорожье почти вернулся к своему "нормальному" уровню из-за весеннего наводнения, которое заполнило малые реки и поймы на Хортице.
Украинские фермеры планируют увеличить мощности для хранения овощей до 40 000 тонн за счет строительства новых мощностей в 2024 году.
В Днепропетровской области строится новый 145-километровый водопровод для обеспечения водой 1,5 миллиона человек и промышленных предприятий, которые остались без воды после разрушения Каховской плотины; завершение работ ожидается в следующем месяце.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что замороженные российские активы в западных странах могут покрыть значительную часть расходов на восстановление и оборону Украины от российского вторжения.
Спасатели и Красный Крест испытали возможности снегохода "Богун" во время Всеукраинских учений, которые состоялись в Хмельницкой области.
Над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности.