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После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
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После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог
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После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог

Киев • УНН

 • 2828 просмотра

Подрыв Каховской ГЭС и упадок сельского хозяйства из-за войны создали благоприятную среду для массового размножения саранчи, что было распространено до конца XIX века. Это явление зафиксировано в Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Винницкой, Киевской и Житомирской областях, а в Запорожье инсектициды применили на площади более 6 тысяч гектаров.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС в Украине возобновились условия для нашествия саранчи - эколог

Массовое размножение саранчи в этом году может быть результатом восстановления природных условий, существовавших до конца XIX века, когда такое явление было распространено в Украине. Подрыв Каховской ГЭС и упадок сельского хозяйства из-за войны создали благоприятную среду для роев. Об этом УНН рассказал ассистент кафедры экологии и зоологии КНУ, кандидат биологических наук Юрий Проценко.

По словам специалиста, массовое нашествие саранчи в этом году – не случайность, а результат нескольких взаимосвязанных факторов. До конца XIX века подобные нашествия в украинских степях были обычным делом – они повторялись раз в несколько лет в соответствии с природными циклами насекомых.

Ситуация изменилась, когда появилось Каховское водохранилище, а степные земли начали активно использовать для сельского хозяйства. Это существенно изменило растительность и разрушило условия, в которых саранча могла массово размножаться. Но война все вернула назад.

Подрывы Каховской ГЭС и уменьшение использования сельскохозяйственных угодий в связи с полномасштабным вторжением привели к восстановлению благоприятных условий для развития саранчи. В сочетании с природными циклами насекомых – это и дало нынешнее массовое размножение саранчи

- объясняет Проценко.

Хотя для человека саранча непосредственно не представляет угрозы, она уничтожает зеленые насаждения и может повредить урожаи зерновых, овощей и садовых деревьев.

Одним из наиболее сильно пораженных мест в этом году стало бывшее дно Каховского водохранилища, полностью высохшее после подрыва дамбы в 2023 году.

Рои также зафиксировали в Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Винницкой областях. В Запорожье пришлось принять радикальные меры – инсектициды применили на площади более 6 тысяч гектаров.

Напомним

В Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях фиксируют нашествие перелетной и египетской саранчи. В отдельных регионах уже введен особый режим защиты растений, территории обрабатывают инсектицидами.

Также нашествие насекомых заметили в Киевской и Житомирской областях. 

Ранее УНН узнал, что экологи связывают массовое нашествие перелетной и египетской саранчи на юге Украины с изменением климата и благоприятными условиями для размножения насекомых. Впрочем, они отмечают, что основная опасность для людей заключается в неконтролируемом применении химикатов, а не в самой саранче.

Алена Уткина

Алена Уткина

Общество
Винницкая область
Житомирская область
Киевская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Херсонская область
Украина
Каховская плотина
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