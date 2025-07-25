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Нашестя сарани в Україні: комах помітили на Київщині та Житомирщині

Київ • УНН

 • 630 перегляди

На Київщині та Житомирщині зафіксовано поодинокі випадки появи сарани, тоді як гігантські зграї вже заполонили південь і схід України. Держпродспоживслужба пояснює це високою температурою, посухою та занедбаними землями, а також екоцидом РФ.

Нашестя сарани в Україні: комах помітили на Київщині та Житомирщині

Сарану помітили на Київщині та Житомирщині: поки що це лише поодинокі випадки, але вони породжують занепокоєння. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає УНН.

Деталі

Гігантські зграї сарани вже заполонили південь і схід України. Зокрема на території Запорізької, Херсонської, Харківської та інших областей.

У Держпродспоживслужбі зазначають: ці комахи зазвичай живуть осередками та лише за певних кліматичних умов можуть утворювати щільні групи, які переміщуються в пошуках кормової бази.

Висока температура повітря, тривала посуха та наявність занедбаних земель поблизу зони бойових дій сприяють розвитку цього шкідника. Також вагомою причиною виникнення поточної ситуації в Херсонській та Запорізькій областях є екоцид рф - руйнація Каховської ГЕС та ведення бойових дій

- кажуть у відомстві.

Поточна ситуація в Україні

  • Запорізька область – тривають заходи боротьби з сараною;
    • Херсонська та Одеська області – осередки підвищення чисельності сарани знищено;
      • Дніпропетровська область – перевищення чисельності саранових не підтверджено;
        • Житомирська область – до Головного управління Держпродспоживслужби повідомлення про появу сарани не надходили.

          В інших областях України наразі немає фактів збільшення чисельності саранових.

          Тим часом за даними Держпродспоживслужби в Київській області, за останні 5 років розвиток саранових проходив на дуже низькому рівні (не стадні форми), шкодочинність шкідника на посівах сільськогосподарських культур  не проявлялась.

          Проте враховуючи  зміни клімату за останні роки в сторону потепління, та підтверджену циклічність масового розмноження саранових, яке відповідає 11- річному циклу сонячної активності, від нашестя сарани ніхто не застрахований - зазначають у відомстві.

          Як запобігти критичному збільшенню кількості саранових

          У Держпродспоживслужбі кажуть, оскільки більшість саранових живе й розмножується на цілинних занедбаних угіддях, найефективнішими заходами є дискування, боронування або оранка восени всієї площі.

          Фермерам та агропідприємствам радять ретельно відстежувати стан угідь та:

          • у разі фіксації підвищеної чисельності — звертатися до Держпродспоживслужби;
            • за потреби — застосовувати інсектициди, внесені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів з дотриманням регламентів їх застосування;
              • восени — здійснювати агротехнічні заходи (дискування, оранка), для запобігання збереженню яєць у ґрунті.

                Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози24.07.25, 14:10 • 173525 переглядiв

                Лілія Подоляк

                Лілія Подоляк

                СуспільствоАгроновини
                Житомирська область
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