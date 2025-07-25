Нашестя сарани в Україні: комах помітили на Київщині та Житомирщині
Київ • УНН
На Київщині та Житомирщині зафіксовано поодинокі випадки появи сарани, тоді як гігантські зграї вже заполонили південь і схід України. Держпродспоживслужба пояснює це високою температурою, посухою та занедбаними землями, а також екоцидом РФ.
Сарану помітили на Київщині та Житомирщині: поки що це лише поодинокі випадки, але вони породжують занепокоєння. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає УНН.
Деталі
Гігантські зграї сарани вже заполонили південь і схід України. Зокрема на території Запорізької, Херсонської, Харківської та інших областей.
У Держпродспоживслужбі зазначають: ці комахи зазвичай живуть осередками та лише за певних кліматичних умов можуть утворювати щільні групи, які переміщуються в пошуках кормової бази.
Висока температура повітря, тривала посуха та наявність занедбаних земель поблизу зони бойових дій сприяють розвитку цього шкідника. Також вагомою причиною виникнення поточної ситуації в Херсонській та Запорізькій областях є екоцид рф - руйнація Каховської ГЕС та ведення бойових дій
Поточна ситуація в Україні
- Запорізька область – тривають заходи боротьби з
сараною;
- Херсонська та Одеська області – осередки підвищення
чисельності сарани знищено;
- Дніпропетровська область – перевищення чисельності
саранових не підтверджено;
- Житомирська область – до Головного управління
Держпродспоживслужби повідомлення про появу сарани не надходили.
В інших областях України наразі немає фактів збільшення чисельності саранових.
Тим часом за даними Держпродспоживслужби в Київській області, за останні 5 років розвиток саранових проходив на дуже низькому рівні (не стадні форми), шкодочинність шкідника на посівах сільськогосподарських культур не проявлялась.
Проте враховуючи зміни клімату за останні роки в сторону потепління, та підтверджену циклічність масового розмноження саранових, яке відповідає 11- річному циклу сонячної активності, від нашестя сарани ніхто не застрахований - зазначають у відомстві.
Як запобігти критичному збільшенню кількості саранових
У Держпродспоживслужбі кажуть, оскільки більшість саранових живе й розмножується на цілинних занедбаних угіддях, найефективнішими заходами є дискування, боронування або оранка восени всієї площі.
Фермерам та агропідприємствам радять ретельно відстежувати стан угідь та:
- у разі фіксації підвищеної чисельності — звертатися
до Держпродспоживслужби;
- за потреби — застосовувати інсектициди, внесені до
Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів з дотриманням регламентів їх
застосування;
- восени — здійснювати агротехнічні заходи
(дискування, оранка), для запобігання збереженню яєць у ґрунті.
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози24.07.25, 14:10 • 173525 переглядiв