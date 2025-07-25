Нашестя сарани в Україні: комах помітили на Київщині та Житомирщині

Сарану помітили на Київщині та Житомирщині: поки що це лише поодинокі випадки, але вони породжують занепокоєння. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає УНН.

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Гігантські зграї сарани вже заполонили південь і схід України. Зокрема на території Запорізької, Херсонської, Харківської та інших областей.

У Держпродспоживслужбі зазначають: ці комахи зазвичай живуть осередками та лише за певних кліматичних умов можуть утворювати щільні групи, які переміщуються в пошуках кормової бази.

Висока температура повітря, тривала посуха та наявність занедбаних земель поблизу зони бойових дій сприяють розвитку цього шкідника. Також вагомою причиною виникнення поточної ситуації в Херсонській та Запорізькій областях є екоцид рф - руйнація Каховської ГЕС та ведення бойових дій - кажуть у відомстві.

Поточна ситуація в Україні

Запорізька область – тривають заходи боротьби з сараною;

Херсонська та Одеська області – осередки підвищення чисельності сарани знищено;

Дніпропетровська область – перевищення чисельності саранових не підтверджено;

Житомирська область – до Головного управління Держпродспоживслужби повідомлення про появу сарани не надходили.

В інших областях України наразі немає фактів збільшення чисельності саранових.

Тим часом за даними Держпродспоживслужби в Київській області, за останні 5 років розвиток саранових проходив на дуже низькому рівні (не стадні форми), шкодочинність шкідника на посівах сільськогосподарських культур не проявлялась.

Проте враховуючи зміни клімату за останні роки в сторону потепління, та підтверджену циклічність масового розмноження саранових, яке відповідає 11- річному циклу сонячної активності, від нашестя сарани ніхто не застрахований - зазначають у відомстві.

Як запобігти критичному збільшенню кількості саранових

У Держпродспоживслужбі кажуть, оскільки більшість саранових живе й розмножується на цілинних занедбаних угіддях, найефективнішими заходами є дискування, боронування або оранка восени всієї площі.

Фермерам та агропідприємствам радять ретельно відстежувати стан угідь та:

у разі фіксації підвищеної чисельності — звертатися до Держпродспоживслужби;

за потреби — застосовувати інсектициди, внесені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів з дотриманням регламентів їх застосування;

восени — здійснювати агротехнічні заходи (дискування, оранка), для запобігання збереженню яєць у ґрунті.

Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози