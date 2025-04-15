Каховська гребля

Внаслідок російського вторгнення прямі збитки інфраструктури України зросли на $12,6 млрд і досягли $170 млрд. Найбільших втрат зазнали житловий фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) та енергетика ($14,6 млрд).
Кабмін затвердив порядок використання 8 млрд гривень на будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області. Проєкт передбачає будівництво трьох ділянок водозабору з річки Південний Буг для забезпечення Миколаєва водою.
Кабмін затвердив список з 22 наукових проєктів у сферах оборони, медицини, екології, енергетики та ін. На реалізацію розробок протягом двох років виділено понад 186 млн гривень.
Уряд затвердив експериментальний проєкт з відновлення гідроелектростанцій, пошкоджених російськими обстрілами. Проектування та будівництво об'єктів відбуватиметься без отримання містобудівних умов та інших дозволів.
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини на окупованих територіях України. Документ підтримала 81 країна, вперше офіційно визнавши дії росії "загарбницькою війною".
Експерти КНДІСЕ оцінили терміни відновлення різних екосистем України після війни. Для повного відновлення лісів знадобиться 30-50 років, водних ресурсів - 10-20 років, а заповідних зон - від 10 до 40 років.
Зафіксовано більше ніж 5800 випадків прямої шкоди довкіллю України через російську агресію. Підрив Каховської ГЕС та окупація ЗАЕС становлять загрозу не лише для України, а й для всього регіону.
Через російську агресію Україна зазнала масштабних екологічних збитків. На конференції в Гельсінкі обговорили екологічні виклики та механізми відповідальності за шкоду довкіллю.
"Укргідроенерго" відмовилося від судового позову проти Росії щодо зруйнованої Каховської ГЕС. Компанія проведе додаткові консультації з урядом для визначення найбільш доцільного курсу дій відповідно до національної стратегії.
Росіяни зупиняють водопостачання в окупованих Донецьку та Макіївці. Причина - злочинна діяльність окупаційної адміністрації, а не "планові роботи", як стверджують окупанти.
Україна зацікавлена у досвіді Нідерландів щодо містопланування та розвитку водної інфраструктури. Олексій Кулеба обговорив це питання з представницею Нідерландів, подякувавши за підтримку України.
ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію, що визнає Голодомор геноцидом українців. Документ також проводить паралелі з нинішньою агресією Росії та закликає до підтримки України.
ЮНЕСКО надасть підтримку у проведенні археологічних досліджень на територіях, постраждалих від руйнування Каховської ГЕС. Організація допоможе з моніторингом, координацією та навчанням щодо фіксації злочинів, пов'язаних з культурними цінностями.
За словами міністра екології України, росія скоїла понад 4700 екологічних злочинів на території України на суму понад 60 мільярдів доларів, спричинивши масове забруднення повітря, води та залишивши 25% української землі потенційно замінованими.
Запорізька атомна електростанція стикається з критичною нестачею досвідченого персоналу через російську окупацію, що серйозно ставить під загрозу її здатність працювати безпечно та реагувати на надзвичайні ситуації.
Українській родині з двома дітьми вдалося втекти з окупованого росією міста Гола Пристань Херсонської області на підконтрольну Україні територію, щоб уникнути примусової русифікації освіти своїх дітей.
Повномасштабне російське вторгнення змінило сенс цієї події, адже відновлення навколишнього середовища України після воєнних злочинів росіян може тривати багато років і потребуватиме значних коштів.
Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз продовжують проводити дослідження з метою повного встановлення наслідків екологічної катастрофи, спричиненої російським вибухом Каховської ГЕС на півдні України, оскільки постійно з'являються нові обставини та факти, пов'язані з трагедією.
Наталія Гуменюк, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Південного оперативного командування Збройних сил України, спростувала звинувачення у невисвітленні наслідків трагедії на Каховській ГЕС, заявивши, що це абсолютна брехня, оскільки протягом тижня після вибуху було опрацьовано понад 800 запитів згідно з відповідними розпорядженнями.
США доставили 7 потужних трансформаторів до Миколаєва, що допомогло забезпечити електроенергією понад 400 домогосподарств після російських атак.
ЮНЕСКО затвердила програму надзвичайної допомоги для моніторингу та подолання екологічної шкоди від руйнування росією Каховської греблі в Україні, мобілізувавши понад 66 мільйонів доларів США для відновлення культурної спадщини, освіти та науки України, які постраждали від російської агресії.
За результатами наради Шмигаль доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва протягом цього року, а також невідкладно розпочати будівництво нового водогону.
Уряд виділяє понад 5 мільярдів гривень на проект будівництва водогону для подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС.
Російські ракети атакували найбільшу гідроелектростанцію України, Дніпровську ГЕС у Запоріжжі, спричинивши пожежу, але загрози прориву греблі немає.
Вперше після руйнування росією Каховської ГЕС рівень води в Дніпрі в Запоріжжі майже повернувся до свого "нормального" рівня через весняну повінь, яка заповнила малі річки та заплави на Хортиці.
Українські фермери планують збільшити потужності для зберігання овочів до 40 000 тонн за рахунок будівництва нових потужностей у 2024 році.
У Дніпропетровській області будується новий 145-кілометровий водогін для забезпечення водою 1,5 мільйона людей та промислових підприємств, які залишилися без води після руйнування Каховської греблі; завершення робіт очікується наступного місяця.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що заморожені російські активи в західних країнах можуть покрити значну частину витрат на відновлення та оборону України від російського вторгнення.
Рятувальники та Червоний Хрест випробували можливості снігохода "Богун" під час Всеукраїнських навчань, що відбулися на Хмельниччині.
Над проєктом магістрального водогону почали працювати вже в перші дні після підриву Каховської ГЕС. Наразі водогони на Дніпропетровщині на фінальній стадії готовності.