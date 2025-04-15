Каховська гребля

Весняне водопілля: на Запоріжжі вперше після руйнування Каховської ГЕС піднявся рівень води у Дніпрі

Вперше після руйнування росією Каховської ГЕС рівень води в Дніпрі в Запоріжжі майже повернувся до свого "нормального" рівня через весняну повінь, яка заповнила малі річки та заплави на Хортиці.