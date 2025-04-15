Каховська гребля

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25829 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155189 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135527 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138422 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134250 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134335 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196226 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77556 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164635 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116918 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Сума прямих збитків інфраструктурі України через дії окупантів зросли до $170 млрд

Внаслідок російського вторгнення прямі збитки інфраструктури України зросли на $12,6 млрд і досягли $170 млрд. Найбільших втрат зазнали житловий фонд ($60 млрд), транспорт ($38,5 млрд) та енергетика ($14,6 млрд).

Війна • 17 лютого, 11:53 • 28595 перегляди

На будівництво магістральних водогонів на Миколаївщині планується виділити 8 млрд гривень - Шмигаль

Кабмін затвердив порядок використання 8 млрд гривень на будівництво магістральних водогонів у Миколаївській області. Проєкт передбачає будівництво трьох ділянок водозабору з річки Південний Буг для забезпечення Миколаєва водою.

Економіка • 7 лютого, 15:57 • 28812 перегляди

Науковцям вперше замовили від держави 22 розробки: виділено 186 млн грн

Кабмін затвердив список з 22 наукових проєктів у сферах оборони, медицини, екології, енергетики та ін. На реалізацію розробок протягом двох років виділено понад 186 млн гривень.

Економіка • 20 січня, 07:25 • 31558 перегляди

Кабмін спростив бюрократичні процедури для відбудови ГЕС

Уряд затвердив експериментальний проєкт з відновлення гідроелектростанцій, пошкоджених російськими обстрілами. Проектування та будівництво об'єктів відбуватиметься без отримання містобудівних умов та інших дозволів.

Економіка • 24 грудня, 13:02 • 14321 перегляди

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях України: чому вона вжлива

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини на окупованих територіях України. Документ підтримала 81 країна, вперше офіційно визнавши дії росії "загарбницькою війною".

Війна • 17 грудня, 20:42 • 27646 перегляди
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Україна потребуватиме десятиліть для відновлення екосистем після війни - КНДІСЕ

Експерти КНДІСЕ оцінили терміни відновлення різних екосистем України після війни. Для повного відновлення лісів знадобиться 30-50 років, водних ресурсів - 10-20 років, а заповідних зон - від 10 до 40 років.

Війна • 6 листопада, 13:36 • 164871 перегляди

Масштаби екологічних злочинів рф в Україні: понад 5800 зафіксованих випадків

Зафіксовано більше ніж 5800 випадків прямої шкоди довкіллю України через російську агресію. Підрив Каховської ГЕС та окупація ЗАЕС становлять загрозу не лише для України, а й для всього регіону.

Війна • 29 жовтня, 09:35 • 14185 перегляди

Україна стала найбільш замінованою країною в світі: екологічні виклики обговорили на конференції у Гельсінкі

Через російську агресію Україна зазнала масштабних екологічних збитків. На конференції в Гельсінкі обговорили екологічні виклики та механізми відповідальності за шкоду довкіллю.

Війна • 21 жовтня, 06:42 • 15839 перегляди

"Укргідроенерго" вирішило відтермінувати позов проти рф в арбітраж за знищення Каховської ГЕС

"Укргідроенерго" відмовилося від судового позову проти Росії щодо зруйнованої Каховської ГЕС. Компанія проведе додаткові консультації з урядом для визначення найбільш доцільного курсу дій відповідно до національної стратегії.

Війна • 15 жовтня, 18:05 • 25845 перегляди

В окупованих росією Донецьку та Макіївці обмежать подачу води споживачам - Центр нацспротиву

Росіяни зупиняють водопостачання в окупованих Донецьку та Макіївці. Причина - злочинна діяльність окупаційної адміністрації, а не "планові роботи", як стверджують окупанти.

Суспільство • 13 жовтня, 15:09 • 24639 перегляди

Руйнування Каховської ГЕС: Україна розраховує на допомогу Нідерландів у підготовці майстер-плану водної інфраструктури громад

Україна зацікавлена у досвіді Нідерландів щодо містопланування та розвитку водної інфраструктури. Олексій Кулеба обговорив це питання з представницею Нідерландів, подякувавши за підтримку України.

Економіка • 9 жовтня, 18:55 • 34917 перегляди

ПАРЄ визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу

ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію, що визнає Голодомор геноцидом українців. Документ також проводить паралелі з нинішньою агресією Росії та закликає до підтримки України.

Політика • 3 жовтня, 10:17 • 11871 перегляди

ЮНЕСКО допоможе провести археологічні дослідження на постраждалих територіях Каховської дамби

ЮНЕСКО надасть підтримку у проведенні археологічних досліджень на територіях, постраждалих від руйнування Каховської ГЕС. Організація допоможе з моніторингом, координацією та навчанням щодо фіксації злочинів, пов'язаних з культурними цінностями.

Суспільство • 6 серпня, 10:50 • 25936 перегляди

рф скоїла екологічних злочинів в Україні на понад 60 млрд доларів - Стрілець

За словами міністра екології України, росія скоїла понад 4700 екологічних злочинів на території України на суму понад 60 мільярдів доларів, спричинивши масове забруднення повітря, води та залишивши 25% української землі потенційно замінованими.

Війна • 1 травня, 15:06 • 18064 перегляди

Керівник "Енергоатому" про ситуацію на ЗАЕС: "Найнебезпечніше зараз - це брак досвідченого персоналу"

Запорізька атомна електростанція стикається з критичною нестачею досвідченого персоналу через російську окупацію, що серйозно ставить під загрозу її здатність працювати безпечно та реагувати на надзвичайні ситуації.

Суспільство • 26 квітня, 12:06 • 15717 перегляди

З окупованої Херсонщини до України повернули ще двох дітей - омбудсмен

Українській родині з двома дітьми вдалося втекти з окупованого росією міста Гола Пристань Херсонської області на підконтрольну Україні територію, щоб уникнути примусової русифікації освіти своїх дітей.

Суспільство • 22 квітня, 08:19 • 18443 перегляди

День довкілля в Україні, День вдячності волонтерам, Міжнародний день цирку. Що ще можна відзначити 20 квітня

Повномасштабне російське вторгнення змінило сенс цієї події, адже відновлення навколишнього середовища України після воєнних злочинів росіян може тривати багато років і потребуватиме значних коштів.

УНН Lite • 20 квітня, 03:13 • 142441 перегляди
Ексклюзив

Експерти розслідують триваючу екологічну катастрофу, спричинену руйнуванням Росією Каховської ГЕС

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз продовжують проводити дослідження з метою повного встановлення наслідків екологічної катастрофи, спричиненої російським вибухом Каховської ГЕС на півдні України, оскільки постійно з'являються нові обставини та факти, пов'язані з трагедією.

Війна • 19 квітня, 15:30 • 225253 перегляди

Невисвітлення наслідків трагедії з Каховською ГЕС – це абсолютна неправда: Гуменюк відповіла на закиди медійників

Наталія Гуменюк, керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Південного оперативного командування Збройних сил України, спростувала звинувачення у невисвітленні наслідків трагедії на Каховській ГЕС, заявивши, що це абсолютна брехня, оскільки протягом тижня після вибуху було опрацьовано понад 800 запитів згідно з відповідними розпорядженнями.

Війна • 17 квітня, 10:10 • 19855 перегляди

США доставили в Україну 7 потужних трансформаторів - посол

США доставили 7 потужних трансформаторів до Миколаєва, що допомогло забезпечити електроенергією понад 400 домогосподарств після російських атак.

Суспільство • 16 квітня, 14:26 • 20066 перегляди

ЮНЕСКО ухвалило програму надзвичайної допомоги Україні

ЮНЕСКО затвердила програму надзвичайної допомоги для моніторингу та подолання екологічної шкоди від руйнування росією Каховської греблі в Україні, мобілізувавши понад 66 мільйонів доларів США для відновлення культурної спадщини, освіти та науки України, які постраждали від російської агресії.

Війна • 28 березня, 12:06 • 24604 перегляди

Премʼєр доручив невідкладно розпочати будівництво нового водогону до Миколаєва

За результатами наради Шмигаль доручив забезпечити безперебійну подачу технічної води до Миколаєва протягом цього року, а також невідкладно розпочати будівництво нового водогону.

Суспільство • 27 березня, 13:51 • 21518 перегляди

Уряд виділив понад 5 млрд грн на проект з будівництва водогонів через знищення Каховської ГЕС

Уряд виділяє понад 5 мільярдів гривень на проект будівництва водогону для подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС.

Економіка • 22 березня, 15:05 • 25824 перегляди

росія атакувала Дніпровську ГЕС у Запоріжжі - Укргідроенерго

Російські ракети атакували найбільшу гідроелектростанцію України, Дніпровську ГЕС у Запоріжжі, спричинивши пожежу, але загрози прориву греблі немає.

Війна • 22 березня, 06:09 • 33329 перегляди

Весняне водопілля: на Запоріжжі вперше після руйнування Каховської ГЕС піднявся рівень води у Дніпрі

Вперше після руйнування росією Каховської ГЕС рівень води в Дніпрі в Запоріжжі майже повернувся до свого "нормального" рівня через весняну повінь, яка заповнила малі річки та заплави на Хортиці.

Суспільство • 20 березня, 12:12 • 29425 перегляди

Українські фермери планують цьогоріч побудувати овочесховищ на 40 тис. тонн - Комітет ВР

Українські фермери планують збільшити потужності для зберігання овочів до 40 000 тонн за рахунок будівництва нових потужностей у 2024 році.

Економіка • 29 лютого, 22:05 • 34722 перегляди

Кубраков оголосив про близьке завершення нового водогону для постраждалих від підриву Каховської ГЕС

У Дніпропетровській області будується новий 145-кілометровий водогін для забезпечення водою 1,5 мільйона людей та промислових підприємств, які залишилися без води після руйнування Каховської греблі; завершення робіт очікується наступного місяця.

Суспільство • 28 лютого, 14:07 • 25502 перегляди

"Можуть покрити значну частину витрат": Кулеба назвав обсяг активів рф по країнах Європи і що за них можна відбудувати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що заморожені російські активи в західних країнах можуть покрити значну частину витрат на відновлення та оборону України від російського вторгнення.

Війна • 26 лютого, 14:59 • 67037 перегляди

На Хмельниччині випробовують снігохід "Богун" під час Всеукраїнських навчань

Рятувальники та Червоний Хрест випробували можливості снігохода "Богун" під час Всеукраїнських навчань, що відбулися на Хмельниччині.

Суспільство • 23 лютого, 04:12 • 123301 перегляди

Будівництво водогону на Дніпропетровщині на фінальній стадії готовності - Мінінфраструктури

Над проєктом магістрального водогону почали працювати вже в перші дні після підриву Каховської ГЕС. Наразі водогони на Дніпропетровщині на фінальній стадії готовності.

Суспільство • 22 лютого, 13:42 • 25719 перегляди