Науковцям вперше замовили від держави 22 розробки: виділено 186 млн грн
Київ • УНН
Кабмін затвердив список з 22 наукових проєктів у сферах оборони, медицини, екології, енергетики та ін. На реалізацію розробок протягом двох років виділено понад 186 млн гривень.
Уряд затвердив список з 22 наукових розробок за державним замовленням на суму понад 186 млн грн. Проєкти охоплюють сфери оборони, медицини, екології, енергетики та цифровізації з терміном виконання два роки. Про це повідомив у понеділок віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Науковці створять 22 розробки вперше за замовленням держави", - повідомив Федоров про постанову уряду.
Він заявив про зміну підходу до науки. З його слів, учені раніше самі вибирали, над чим працювати. Торік же в уряді сформували технічне завдання на наукові розробки. І Кабмін затвердив список розробок, які, зі слів віцепрем'єра, учені вже беруть у роботу.
"На розробку рішень у напрямах учені матимуть два роки та окремий бюджет на їх реалізацію - понад 186 млн грн. Розробки мають бути готові до практичного використання, щоб зміцнювати оборону та розвивати економіку", - зазначив Федоров.
Як повідомили Федоров та МОН, у фокусі наукових розробок:
- посилення національної безпеки (11 розробок)
- розвиток енергетики - створення технологій отримання водневого палива (1 розробка)
- цифровізація та розвиток штучного інтелекту - аналіз великих обсягів даних, управління інформаційними процесами та ухвалення рішень щодо розвитку адміністративних, технологічних, виробничих та освітніх процесів (5 розробок)
- стале агровиробництво - подолання наслідків впливу бойових дій на землі сільськогосподарського призначення (1 розробка)
- подолання наслідків екологічної катастрофи - відновлення після руйнування Каховської ГЕС та знищення Каховського водосховища (1 розробка)
- розвиток сучасних медичних технологій - нових методів лікування й діагностики онкологічних захворювань, розвитку первинної, спеціалізованої, реабілітаційної медицини з використанням штучного інтелекту (3 розробки)
"Це новий рівень інтеграції науки в реальний сектор економіки, коли розробки - це не лише статті й теорії, а конкретні технології для оборони, медицини, екології та промисловості", - вказав Федоров.
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