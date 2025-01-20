Ученым впервые заказали от государства 22 разработки: выделено 186 млн грн

Правительство утвердило список из 22 научных разработок по государственному заказу на сумму более 186 млн грн. Проекты охватывают сферы обороны, медицины, экологии, энергетики и цифровизации со сроком выполнения два года. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Ученые создадут 22 разработки впервые по заказу государства», - сообщил Федоров о постановлении правительства.

Он заявил об изменении подхода к науке. По его словам, ученые раньше сами выбирали, над чем работать. В прошлом году же в правительстве сформировали техническое задание на научные разработки. И Кабмин утвердил список разработок, которые, по словам вице-премьера, ученые уже берут в работу.

«На разработку решений по направлениям у ученых будет два года и отдельный бюджет на их реализацию - более 186 млн грн. Разработки должны быть готовы к практическому использованию, чтобы укреплять оборону и развивать экономику», - отметил Федоров.

Как сообщили Федоров и МОН, в фокусе научных разработок:

усиление национальной безопасности (11 разработок)

развитие энергетики - создание технологий получения водородного топлива (1 разработка)

цифровизация и развитие искусственного интеллекта - анализ больших объемов данных, управление информационными процессами и принятие решений по развитию административных, технологических, производственных и образовательных процессов (5 разработок)

устойчивое агропроизводство - преодоление последствий влияния боевых действий на земли сельскохозяйственного назначения (1 разработка)

преодоление последствий экологической катастрофы - восстановление после разрушения Каховской ГЭС и уничтожения Каховского водохранилища (1 разработка)

развитие современных медицинских технологий - новых методов лечения и диагностики онкологических заболеваний, развития первичной, специализированной, реабилитационной медицины с использованием искусственного интеллекта (3 разработки)

«Это новый уровень интеграции науки в реальный сектор экономики, когда разработки - это не только статьи и теории, а конкретные технологии для обороны, медицины, экологии и промышленности», - указал Федоров.

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