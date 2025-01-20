Ученым впервые заказали от государства 22 разработки: выделено 186 млн грн
Киев • УНН
Кабмин утвердил список из 22 научных проектов в сферах обороны, медицины, экологии, энергетики и др. На реализацию разработок в течение двух лет выделено более 186 млн гривен.
Правительство утвердило список из 22 научных разработок по государственному заказу на сумму более 186 млн грн. Проекты охватывают сферы обороны, медицины, экологии, энергетики и цифровизации со сроком выполнения два года. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
«Ученые создадут 22 разработки впервые по заказу государства», - сообщил Федоров о постановлении правительства.
Он заявил об изменении подхода к науке. По его словам, ученые раньше сами выбирали, над чем работать. В прошлом году же в правительстве сформировали техническое задание на научные разработки. И Кабмин утвердил список разработок, которые, по словам вице-премьера, ученые уже берут в работу.
«На разработку решений по направлениям у ученых будет два года и отдельный бюджет на их реализацию - более 186 млн грн. Разработки должны быть готовы к практическому использованию, чтобы укреплять оборону и развивать экономику», - отметил Федоров.
Как сообщили Федоров и МОН, в фокусе научных разработок:
- усиление национальной безопасности (11 разработок)
- развитие энергетики - создание технологий получения водородного топлива (1 разработка)
- цифровизация и развитие искусственного интеллекта - анализ больших объемов данных, управление информационными процессами и принятие решений по развитию административных, технологических, производственных и образовательных процессов (5 разработок)
- устойчивое агропроизводство - преодоление последствий влияния боевых действий на земли сельскохозяйственного назначения (1 разработка)
- преодоление последствий экологической катастрофы - восстановление после разрушения Каховской ГЭС и уничтожения Каховского водохранилища (1 разработка)
- развитие современных медицинских технологий - новых методов лечения и диагностики онкологических заболеваний, развития первичной, специализированной, реабилитационной медицины с использованием искусственного интеллекта (3 разработки)
«Это новый уровень интеграции науки в реальный сектор экономики, когда разработки - это не только статьи и теории, а конкретные технологии для обороны, медицины, экологии и промышленности», - указал Федоров.
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