Научный проект украинских школьников отправили в космос ракетой SpaceX
Киев • УНН
Проект украинских школьников по исследованию гидрогелей запустили на МКС ракетой SpaceX-31 с мыса Канаверал. Это уже третий украинский школьный эксперимент, попавший в космос в рамках программы SSEP.
Проект воспитанников Малой академии наук оказался в космосе. Доставили его ракетой SpaceX-31, передает УНН со ссылкой на МОН.
Детали
4 ноября с мыса Канаверал, что в штате Флорида (США), запустили ракету SpaceX-31.
На борту был экспериментальный образец победителей Всеукраинского конкурса школьных космических экспериментов SSEP - команды Сколевского ЗЗСО I-III ступеней № 2 имени Стефании Витрук при поддержке School To Go.
Эксперимент команды называется "Получение гидрогелей биомедицинского назначения в условиях микрогравитации".
SSEP - это уникальная комплексная программа по развитию научного и STEAM-образования, направленная на воспитание нового поколения ученых и изобретателей. Победители и победительницы конкурса SSEP могут отправить настоящие мини-лаборатории исследования микрогравитации на МКС на космическом корабле SpaceX Dragon. Это уже третий раз, когда проект воспитанников МАН полетел в космос.
Украинская команда присоединилась к 18-й миссии SSEP при поддержке благотворительного фонда "Nova Ukraine".