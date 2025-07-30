На тлі посухи і наслідків війни: меліорацію розширюють на прифронтові регіони
Київ • УНН
Уряд оновив механізм держпідтримки для сільгоспвиробників, що використовують меліоровані землі. Фінансування спрямують на відновлення гідротехнічної інфраструктури, що дозволить збільшити площі поливу.
На тлі посухи на півдні та реагуючи на наслідки війни, зокрема підрив Каховської ГЕС, уряд розширює підтримку аграріїв, поширюючи меліорацію на прифронтові регіони. Про це, як вказали в уряді, повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко за результатами засідання Кабінету міністрів 30 липня, пише УНН.
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Зокрема, уряд оновив механізм державної підтримки для сільгоспвиробників, що використовують меліоровані землі.
Розширюємо меліорацію на прифронтові регіони. Це реакція на наслідки війни, зокрема підрив Каховської ГЕС, та посуху на півдні
Свириденко повідомила, що фінансування з держбюджету буде спрямовано на відновлення та будівництво гідротехнічної інфраструктури: каналів, насосних станцій, трубопроводів тощо.
"Це дозволить збільшити площі поливу та захистити український врожай", - зауважила очільниця уряду.
Підрив Каховської ГЕС: на відновлення зрошування земель піде від 3 до 7 років09.06.23, 11:37 • 308968 переглядiв