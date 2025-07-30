На фоне засухи и последствий войны: мелиорацию расширяют на прифронтовые регионы

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 24737 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 41090 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 36502 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 12:06 • 71109 просмотра
Мощное землетрясение у камчатки вызвало угрозу цунами в десятках странPhotoVideo
Эксклюзив
30 июля, 10:44 • 79653 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
30 июля, 09:50 • 65749 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 72704 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 126873 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 53224 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 71216 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.9м/с
85%
745мм
Популярные новости
В Женеве ряд спикеров разных стран бойкотировали выступление главы совфеда рф матвиенкоVideo30 июля, 17:02 • 6030 просмотра
Олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер погибла в высокогорье Пакистана30 июля, 17:03 • 6216 просмотра
Эвакуация из Покровска: полицейские "Белого ангела" сбили вражеский дронVideo30 июля, 17:16 • 3434 просмотра
Вражеские дроны атакуют Киев: в столице работает ПВО20:22 • 9804 просмотра
Атака рф на Киев: в Соломенский район направляется бригада медиков21:41 • 4594 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 24739 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 41093 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 54938 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 97926 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 142498 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Али Хаменеи
Камала Харрис
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 41686 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 131110 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 191850 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 240403 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 173422 просмотра
Актуальное
Truth Social
Spotify
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Ан-178

На фоне засухи и последствий войны: мелиорацию расширяют на прифронтовые регионы

Киев • УНН

 • 2364 просмотра

Правительство обновило механизм господдержки для сельхозпроизводителей, использующих мелиорированные земли. Финансирование направят на восстановление гидротехнической инфраструктуры, что позволит увеличить площади полива.

На фоне засухи и последствий войны: мелиорацию расширяют на прифронтовые регионы

На фоне засухи на юге и реагируя на последствия войны, в частности подрыв Каховской ГЭС, правительство расширяет поддержку аграриев, распространяя мелиорацию на прифронтовые регионы. Об этом, как указали в правительстве, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания Кабинета министров 30 июля, пишет УНН.

Детали

В частности, правительство обновило механизм государственной поддержки для сельхозпроизводителей, использующих мелиорированные земли.

Расширяем мелиорацию на прифронтовые регионы. Это реакция на последствия войны, в частности подрыв Каховской ГЭС, и засуху на юге

- подчеркнула Премьер.

Свириденко сообщила, что финансирование из госбюджета будет направлено на восстановление и строительство гидротехнической инфраструктуры: каналов, насосных станций, трубопроводов и т.д.

"Это позволит увеличить площади полива и защитить украинский урожай", - отметила глава правительства.

Подрыв Каховской ГЭС: на восстановление орошения земель уйдет от 3 до 7 лет09.06.23, 11:37 • 308968 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаполитикаАгроновости
Юлия Свириденко
Каховская плотина