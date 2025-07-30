На фоне засухи и последствий войны: мелиорацию расширяют на прифронтовые регионы
Киев • УНН
Правительство обновило механизм господдержки для сельхозпроизводителей, использующих мелиорированные земли. Финансирование направят на восстановление гидротехнической инфраструктуры, что позволит увеличить площади полива.
На фоне засухи на юге и реагируя на последствия войны, в частности подрыв Каховской ГЭС, правительство расширяет поддержку аграриев, распространяя мелиорацию на прифронтовые регионы. Об этом, как указали в правительстве, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания Кабинета министров 30 июля, пишет УНН.
Детали
В частности, правительство обновило механизм государственной поддержки для сельхозпроизводителей, использующих мелиорированные земли.
Расширяем мелиорацию на прифронтовые регионы. Это реакция на последствия войны, в частности подрыв Каховской ГЭС, и засуху на юге
Свириденко сообщила, что финансирование из госбюджета будет направлено на восстановление и строительство гидротехнической инфраструктуры: каналов, насосных станций, трубопроводов и т.д.
"Это позволит увеличить площади полива и защитить украинский урожай", - отметила глава правительства.
Подрыв Каховской ГЭС: на восстановление орошения земель уйдет от 3 до 7 лет09.06.23, 11:37 • 308968 просмотров