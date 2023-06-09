Подрыв Каховской ГЭС: на восстановление орошения земель уйдет от 3 до 7 лет

Детали

Министр отметил, что проблема орошения в перспективе станет очевидно самой большой для сельского хозяйства в регионе.

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“Мы видим, что Каховский канал орошал более полумиллиона га. Но стоит понимать, что размер проблемы значительно больше, потому что агропредприятия в этой зоне – часть земель была под орошением, где фермеры прогнозируемо удерживали достаточно доходов. Часть не под орошением, и они часто удерживали эти земли, которые были убыточны за счет того, что у них был постоянный доход от орошаемых земель. Если у них этот доход прекратится, что является прогнозируемым, то они будут не в состоянии заниматься сельскохозяйственным производством там, где нет орошения”, – объяснил Сольский.

Министр подчеркнул, что этот вопрос будет решаться не один год. Для восстановления необходимо от 3 до 7 лет.

“Каховское водохранилище было источником воды для двух систем – это Каховская система и северо-крымский канал. В свое время они были построены таким образом, чтобы вода спадала так, чтобы минимально использовать электроэнергию. Если мы говорим о северо-крымском канале, то точка входа достаточно высокая, потому что это дамба. Большой водозабор. Это правильно, что инженеры изначально так спроектировали, что точка будет так же высока, чтобы не использовать электроэнергию, не строить дополнительные компрессорные станции, оно перепадами спускается дальше. Сейчас ситуация такова, что очевидно, этой воды в этом объеме нет, она стоит низко. Ее поднять невозможно, надо находить другие технические решения. Мы можем предполагать, что пока решение есть в одной системе частично. Во второй надо анализировать. Но на самом деле неважно, это сегодня или нет. Понятно, что завтра-послезавтра, и на несколько лет – вопрос, насколько долго – ее не будет. Потому что для этого надо восстановить дамбу, поднять уровень воды, чтобы было достаточно водозабора, и чтобы точки входа совпадали с водой”, – добавил Сольский.

Дополнение

В результате подрыва рф Каховской ГЭС Украина уже потеряла 6,5 кубокилометра воды. Кроме этого, из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, которые имеют разный природоохранный статус, и 25 типов мест обитания. Также некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда.