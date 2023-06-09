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Через підрив Каховської ГЕС Україна вже втратила 6,5 кубокілометра води – Міндовкілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня.УНН. Внаслідок підриву рф Каховської ГЕС Україна вже втратила 6,5 кубокілометра води. Про це повідомив очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, пише УНН.

Через підрив Каховської ГЕС Україна вже втратила 6,5 кубокілометра води – Міндовкілля

Цитата

"Це найбільша екологічна катастрофа з часів Чорнобиля. Щосекунди з Каховського водосховища витікає близько 40 тисяч кубометрів води. Україна вже втратила 6,5 кубокілометра. Ведемо переговори з ОБСЄ та ЮНЕП щодо роботи їхніх експертів. Потрібне чітке розуміння, як цей акт “відчаю” росіян змінить довкілля, і як ми можемо відновити природу там, де це можливо", – наголосив Стрілець.

Деталі

Міністр також проінформував, що він провів зустріч з представниками Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, під час якої обговорили поточну ситуацію. За словами Стрільця, працівники цих організацій працюють цілодобово, займаючись моніторингом стану довкілля на постраждалих територіях.

Екологічні інспектори продовжують фіксувати та розраховувати збитки, спричинені навколишньому середовищу і при обстрілах.

"Зараз ми спостерігаємо перевищення концентрації нафтопродуктів у воді в кілька разів, але ця тенденція показує зниження", - йдеться у повідомленні.

Очільник Міндовкілля зазначив, що теракт рф на Каховській ГЕС призведе до непоправних змін в екосистемі, скорочення біорізноманіття та появи нових кліматичних викликів, які вплинуть на всі сфери життя.

Нагадаємо

Каховське водосховище після підриву дамби продовжує міліти, загалом спад води вже сягнув 4,7 метра і на сьогоднішній ранок в районі Нікополя рівень води сягав позначки в 11,74 м.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Херсонщині затоплення йде на спад: на ранок рівень води знизився до 5,38 метра

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