Каховське водосховище після підриву дамби обміліло вже на 4,7 метра
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Каховське водосховище після підриву дамби продовжує міліти, загалом спад води вже сягнув 4,7 метра і на сьогоднішній ранок в районі Нікополя рівень води сягав позначки в 11,74 м. Про це повідомляє Укргідроенерго, пише УНН.
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"Рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватися. За добу рівень води у Каховському водосховищі знизився ще на метр. А від ранку 6 червня рівень води впав загалом вже на 4,7 метри", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, станом на 8:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 м.
"Під водою знаходиться більша половина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись", - зазначили в компанії.
Зазначається, що гідроелектростанції Укргідроенерго продовжують максимально акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. "Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища", - пояснили в Укргідроенерго.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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