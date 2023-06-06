Через підрив Каховської ГЕС у критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у критичній зоні опинилося близько 16 000 жителів правого берега Херсонської області. Для жителів тимчасово окупованого лівого берега області провели оповіщення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини у критичній зоні... Провели оповіщення жителів лівого берега, щоб вони переїжджали в безпечні місця, це все, що ми наразі можемо зробити", - сказав голова ОВА.
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За словами Прокудіна, військова адміністрація та всі служби, у тому числі ДСНС та поліція, були підняті по тривозі о 5 ранку. Наразі зібрана комісія ТЕБ та НС, відбувається евакуація населення.
"Всі старости і голови громад поінформовані і збирають населення у визначених точках збору. В кожній громаді створено окремий штаб, який відповідає за свою територію", - зазначив голова ОВА.
Він повідомив, що станом на 07:30 повністю або частково затоплені такі населені пункти:, Тягинка, Львове, Одрадокам’янка Бериславського району, Іванівка, Микільське Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів міста Херсона Херсонського району. Нині організовано евакуацію мешканців даних населених пунктів автобусами до Херсона, далі до Миколаєва і звідти до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст. О 12:00 із залізничного вокзалу Херсона вирушить евакуаційний потяг до Миколаєва.
"Постійно проводиться оповіщення населення щодо надзвичайної ситуації, відпрацьовуються питання надання гуманітарної допомоги населенню", - додав Прокудін.
Нагадаємо
6 червня російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС.
Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що внаслідок підриву Каховської ГЕС вода вже пройшла половину шляху. Критично високий рівень очікується до 11 години ранку.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів.
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці – він нижчий за правий, і вода піде передусім саме туди.
В Укргідроенерго заявили, що через ворожий підрив Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає