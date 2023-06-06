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Підрив Каховської ГЕС: в Силах оборони півдня повідомили, що окупанти теж почали евакуацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці – він нижчий за правий і вода піде в першу чергу саме туди, повідомляє УНН.

Підрив Каховської ГЕС: в Силах оборони півдня повідомили, що окупанти теж почали евакуацію

Цитата

«Росіяни підірвали частину конструкції і використовують чергову карту техногенного шантажу для того, щоб тиснути на сили оборони, тиснути на Україну в цілому, не маючи сил вже більше чекати звідки ж піде той контрнаступ – вони намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію. Зрозумівши, що вони накоїли, зараз самі евакуюються, тому що, в першу чергу, постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий і відповідно перша частина води, затоплення, припаде саме туди», - розповіла Гуменюк. 

Вона уточнила, що обласна влада вже розгорнула штаб з техногенної безпеки й населенню надаються відповідні рекомендації про те, як діяти. Гуменюк також наголосила, що попри те, що за оцінками фахівців, критичного рівня вода досягне приблизно за п’ять годин, чекати ці п’ять годин не потрібно і, якщо ваше місце перебування, підпадає під зону затоплення – потрібно вже евакуюватися. 

«Не піддаватися паніці, всі служби працюють і їхні зусилля будуть спрямовані на те, щоб якнайменше постраждало населення. Але для того, щоб можна було адекватно спрацювати, цивільним потрібно евакуюватися, щоб не заважати службам відпрацювати», - пояснила Гуменюк.

Нагададаємо

Вода, після підриву Каховської ГЕС, досягне критичного рівня через 5 годин. На Херсонині розпочалась евакуація. 

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