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Подрыв Каховской ГЭС: в Силах обороны юга сообщили, что оккупанты тоже начали эвакуацию

Киев • УНН

 • 4868972 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже начали эвакуацию, ведь левый берег Днепра находится в большей опасности – он ниже правого и вода пойдет в первую очередь именно туда, сообщает УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: в Силах обороны юга сообщили, что оккупанты тоже начали эвакуацию

Цитата

«Россияне взорвали часть конструкции и используют очередную карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на силы обороны, давить на Украину в целом, не имея сил уже больше ждать откуда же пойдет то контрнаступление – они пытаются таким образом спровоцировать определенную ситуацию. Поняв, что они натворили, сейчас сами эвакуируются, потому что, в первую очередь, пострадает левый берег, поскольку он географически ниже и соответственно первая часть воды, затопления, придется именно туда», - рассказала Гуменюк. 

Она уточнила, что областная власть уже развернула штаб по техногенной безопасности и населению предоставляются соответствующие рекомендации о том, как действовать. Гуменюк также подчеркнула, что несмотря на то, что по оценкам специалистов, критического уровня вода достигнет примерно за пять часов, ждать эти пять часов не нужно и, если ваше место пребывания, подпадает под зону затопления – нужно уже эвакуироваться. 

«Не поддаваться панике, все службы работают и их усилия будут направлены на то, чтобы как можно меньше пострадало население. Но для того, чтобы можно было адекватно сработать, гражданским нужно эвакуироваться, чтобы не мешать службам отработать», - пояснила Гуменюк.

Напоминаем

Вода, после подрыва Каховской ГЭС, достигнет критического уровня через 5 часов. На Херсонине началась эвакуация. 

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