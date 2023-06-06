Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне оказались около 16 тысяч человек - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в критической зоне оказалось около 16 000 жителей правого берега Херсонской области. Для жителей временно оккупированного левого берега области провели оповещение, сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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"Около 16 тысяч человек на правобережье Херсонщины в критической зоне... Провели оповещение жителей левого берега, чтобы они переезжали в безопасные места, это все, что мы сейчас можем сделать", - сказал глава ОГА.
Детали
По словам Прокудина, военная администрация и все службы, в том числе ГСЧС и полиция, были подняты по тревоге в 5 утра. Сейчас собрана комиссия ТЭБ и ЧС, происходит эвакуация населения.
"Все старосты и главы общин проинформированы и собирают население в определенных точках сбора. В каждой громаде создан отдельный штаб, который отвечает за свою территорию", - отметил глава ОГА.
Он сообщил, что по состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены следующие населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона Херсонского района. В настоящее время организована эвакуация жителей данных населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города. В 12:00 с железнодорожного вокзала Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев.
"Постоянно проводится оповещение населения о чрезвычайной ситуации, отрабатываются вопросы оказания гуманитарной помощи населению", - добавил Прокудин.
Напомним
6 июня российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС.
Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС вода уже прошла половину пути. Критически высокий уровень ожидается до 11 часов утра.
В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов.
Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже начали эвакуацию, ведь левый берег Днепра находится в большей опасности – он ниже правого, и вода пойдет прежде всего именно туда.
В Укргидроэнерго заявили, что из-за вражеского подрыва Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.