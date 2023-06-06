Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Каховська ГЕС через ворожий підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Про це заявили в Укргідроенерго, пише УНН.
Цитата
"Вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає", - повідомили в Укргідроенерго.
Деталі
Як повідомляється, за попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.
"Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення", - вказали в Укргідроенерго.
У компанії зауважили, що неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. "Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники", - пояснили в Укргідроенерго.
"Укргідроенерго наразі продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься", - зазначили у компанії.
Нагадаємо
російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів. Евакуація відбувається з таких населених пунктів: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.
На деокупованих територіях Херсонської області, які можуть стати зоною підтоплення через підрив окупантами Каховської ГЕС, уже розпочалася евакуація.
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці – він нижчий за правий, і вода піде передусім саме туди.
Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликає екстрене засідання РНБО.
Як повідомили в Херсонській ОВА, через декілька годин вода сягне критичного рівня.