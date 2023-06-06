Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит - Укргидроэнерго

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"Ночью 6 июня российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит", - сообщили в Укргидроэнерго.

Детали

Как сообщается, по предварительному прогнозу ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

"По состоянию на 9.00 6 июня уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, началась эвакуация населения из потенциальных районов затопления", - указали в Укргидроэнерго.

В компании отметили, что неконтролируемое понижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. "Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен. Украинский персонал ЗАЭС мониторит все показатели", - пояснили в Укргидроэнерго.

"Укргидроэнерго на данный момент продолжает анализировать ситуацию, наши специалисты работают над уточнением масштабов разрушения, скорости и объемов воды. Информация будет обновляться", - отметили в компании.

Напомним

российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

На деоккупированных территориях Херсонской области, которые могут стать зоной подтопления из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, уже началась эвакуация.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже начали эвакуацию, ведь левый берег Днепра находится в большей опасности – он ниже правого, и вода пойдет прежде всего именно туда.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

Как сообщили в Херсонский ОВА, через несколько часов вода достигнет критического уровня.

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