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У Херсонській ОВА повідомили, що евакуація населення вже почалася

Київ • УНН

 • 1257569 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. На деокупованих територіях Херсонської області, які можуть стати зоною підтоплення через підрив окупантами Каховської ГЕС, вже розпочалася евакуація. Інформацію про це УНН підтвердив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

У Херсонській ОВА повідомили, що евакуація населення вже почалася

Цитата

"Евакуація буде і вона вже почалась. Вже голови громад повідомляють мешканцям де збиратися та які речі брати”, - речник Херсонської ОВА.

Він додав, що наразі інформація щодо масштабів руйнувань Каховської ГЕС ще збирається.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: Президент скликав екстрене засідання РНБО

Доповнення

Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці – він нижчий за правий і вода піде в першу чергу саме туди. 

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів. Евакуація відбувається з таких населених пунктів: село Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

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