У Херсонській ОВА повідомили, що евакуація населення вже почалася
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. На деокупованих територіях Херсонської області, які можуть стати зоною підтоплення через підрив окупантами Каховської ГЕС, вже розпочалася евакуація. Інформацію про це УНН підтвердив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
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"Евакуація буде і вона вже почалась. Вже голови громад повідомляють мешканцям де збиратися та які речі брати”, - речник Херсонської ОВА.
Він додав, що наразі інформація щодо масштабів руйнувань Каховської ГЕС ще збирається.
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Доповнення
Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці – він нижчий за правий і вода піде в першу чергу саме туди.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів. Евакуація відбувається з таких населених пунктів: село Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.