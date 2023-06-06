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Підрив Каховської ГЕС: Президент скликав екстрене засідання РНБО

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Через підрив окупантами Каховської ГЕС Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про скликання екстреного засідання РНБО. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє УНН.

Підрив Каховської ГЕС: Президент скликав екстрене засідання РНБО

Цитата

«Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України», - повідомив Данілов.

Нагадаємо

Вночі окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС.

За оцінками експертів, вода, після підриву Каховської ГЕС, досягне критичного рівня через 5 годин. На Херсонщині розпочалась евакуація.

Голова Херсонської ОВА звернувся до мешканців небезпечних районів, закликавши зібрати документи, необхідні речі та чекати автобусів на евакуацію.

Евакуація відбувається з таких населених пунктів: село Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон — острів Корабел.
Мешканцям лівого берега Херсона варто негайно покинути небезпечну територію, аби вберегти власне життя.

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