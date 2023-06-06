Подрыв Каховской ГЭС: Президент созвал экстренное заседание СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о созыве экстренного заседания СНБО. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает УНН.
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«Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины», - сообщил Данилов.
Напомним
Ночью оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС.
По оценкам экспертов, вода, после подрыва Каховской ГЭС, достигнет критического уровня через 5 часов. На Херсонщине началась эвакуация.
Председатель Херсонской ОГА обратился к жителям опасных районов, призвав собрать документы, необходимые вещи и ждать автобусов на эвакуацию.
Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: село Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.
Жителям левого берега Херсона следует немедленно покинуть опасную территорию, чтобы уберечь свою жизнь.