Подрыв Каховской ГЭС: Президент созвал экстренное заседание СНБО

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«Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины», - сообщил Данилов.

Напомним

Ночью оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС.

По оценкам экспертов, вода, после подрыва Каховской ГЭС, достигнет критического уровня через 5 часов. На Херсонщине началась эвакуация.

Председатель Херсонской ОГА обратился к жителям опасных районов, призвав собрать документы, необходимые вещи и ждать автобусов на эвакуацию.

Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: село Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон — остров Корабел.

Жителям левого берега Херсона следует немедленно покинуть опасную территорию, чтобы уберечь свою жизнь.