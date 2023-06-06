В Херсонской ОГА сообщили, что эвакуация населения уже началась
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. На деоккупированных территориях Херсонской области, которые могут стать зоной подтопления из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, уже началась эвакуация. Информацию об этом УНН подтвердил спикер Херсонской ОГА Александр Толоконников.
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"Эвакуация будет и она уже началась. Уже главы громад сообщают жителям где собираться и какие вещи брать”, - представитель Херсонской ОГА.
Он добавил, что сейчас информация о масштабах разрушений Каховской ГЭС еще собирается.
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Дополнение
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже начали эвакуацию, ведь левый берег Днепра находится в большей опасности – он ниже правого и вода пойдет в первую очередь именно туда.
В Херсонской ОГА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: село Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.