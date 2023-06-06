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Підрив Каховської ГЕС: критично високий рівень води очікується до 11 години ранку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Внаслідок підриву Каховської ГЕС вода вже пройшла половину шляху. Критично високий рівень очікується до 11 години ранку, повідомив в ефірі національного телемарафону голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС: критично високий рівень води очікується до 11 години ранку

Цитата

“Головне, що найгірші прогнози не здійснилися. Ми бачимо часткове підтоплення населених пунктів, але критичного рівня вода досягне приблизно до 11 години ранку. Голова військової адміністрації Олександр Прокудін закликав всіх готуватися до сценарію найгіршого - це евакуація, виїзд на безпечні території. Але у місті Херсон у повному обсязі такої критичної ситуації немає”, – заявив Самойленко.

Деталі

Він додав, що за прогнозами спад води здійсниться після першої доби. Тоді ситуація буде зрозумілою.

Також голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі національного телемарафону повідомив, що в області приблизно 16 тисяч людей опинились у критичній зоні правого берега Дніпра, через підрив Каховської гідроелектростанції.

“На теперішній час ми розуміємо, що близько 16 тисяч людей опинилися у критичній зоні на правому березі Дніпра”, – заявив він.

Станом на 07:30 у Херсонській області частково або повністю підтоплені Тягинка, Львове, Одрадокамʼянка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів.

Він зазначив, що наразі відбувається евакуація населення з небезпечних ділянок. Влада прокомунікувала з усіма старостами та головами обʼєднаних територіальних громад. Вони організовують збори людей.

Раніше

У ніч на 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС.

За оцінками експертів, вода, після підриву Каховської ГЕС, досягне критичного рівня через 5 годин. На Херсонщині розпочалась евакуація. Голова Херсонської ОВА звернувся до мешканців небезпечних районів, закликавши зібрати документи, необхідні речі та чекати автобусів на евакуацію.

Нагадаємо

Через підрив окупантами Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про скликання екстреного засідання РНБО.

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