Подрыв Каховской ГЭС: критически высокий уровень воды ожидается до 11 часов утра

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“Главное, что худшие прогнозы не сбылись. Мы видим частичное подтопление населенных пунктов, но критического уровня вода достигнет примерно к 11 часам утра. Глава военной администрации Александр Прокудин призвал всех готовиться к сценарию худшего - это эвакуация, выезд на безопасные территории. Но в городе Херсон в полном объеме такой критической ситуации нет”, – заявил Самойленко.

Детали

Он добавил, что по прогнозам спад воды осуществится после первых суток. Тогда ситуация будет понятной.

Также председатель областной военной администрации Александр Прокудин в эфире национального телемарафона сообщил, что в области примерно 16 тысяч человек оказались в критической зоне правого берега Днепра, из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции.

“В настоящее время мы понимаем, что около 16 тысяч человек оказались в критической зоне на правом берегу Днепра”, – заявил он.

По состоянию на 07:30 в Херсонской области частично или полностью подтоплены Тягинка, Львов, Одрадокаменка, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров.

Он отметил, что сейчас происходит эвакуация населения из опасных участков. Власти прокомуницировали со всеми старостами и председателями объединенных территориальных общин. Они организуют собрания людей.

Ранее

В ночь на 6 июня оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС.

По оценкам экспертов, вода, после подрыва Каховской ГЭС, достигнет критического уровня через 5 часов. На Херсонщине началась эвакуация. Председатель Херсонской ОГА обратился к жителям опасных районов, призвав собрать документы, необходимые вещи и ждать автобусов на эвакуацию.

Напомним

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский принял решение о созыве экстренного заседания СНБО.