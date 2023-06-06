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Підрив Каховської ГЕС є додатковою загрозою для ЗАЕС, ситуація контрольована - Енергоатом

Київ • УНН

 • 908404 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку НАЕК "Енергоатом" у Telegram.

Підрив Каховської ГЕС є додатковою загрозою для ЗАЕС, ситуація контрольована - Енергоатом

Цитата

"Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС... На даний час ситуація на ЗАЕС під контролем, український персонал моніторить усі показники", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як пояснили фахівці "Енергоатому", вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зазначається, що зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений, а станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, що достатньо для потреб станції.

Раніше

У ніч на 6 червня окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС.

За оцінками експертів, вода, після підриву Каховської ГЕС, досягне критичного рівня через 5 годин. На Херсонщині розпочалась евакуація. Голова Херсонської ОВА звернувся до мешканців небезпечних районів, закликавши зібрати документи, необхідні речі та чекати автобусів на евакуацію.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про скликання екстреного засідання РНБО.

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