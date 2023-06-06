Подрыв Каховской ГЭС является дополнительной угрозой для ЗАЭС, ситуация контролируемая - Энергоатом

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"В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС... В настоящее время ситуация на ЗАЭС под контролем, украинский персонал мониторит все показатели", - говорится в сообщении.

Детали

Как объяснили специалисты "Энергоатома", вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Отмечается, что сейчас станционный пруд-охладитель наполнен, а по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, что достаточно для нужд станции.

Ранее

В ночь на 6 июня оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС.

По оценкам экспертов, вода, после подрыва Каховской ГЭС, достигнет критического уровня через 5 часов. В Херсонской области началась эвакуация. Председатель Херсонской ОГА обратился к жителям опасных районов, призвав собрать документы, необходимые вещи и ждать автобусов на эвакуацию.

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о созыве экстренного заседания СНБО.