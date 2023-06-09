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Каховское водохранилище после подрыва дамбы обмелело уже на 4,7 метра

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Каховское водохранилище после подрыва дамбы продолжает мелеть, в целом спад воды уже достиг 4,7 метра и на сегодняшнее утро в районе Никополя уровень воды достигал отметки в 11,74 м. Об этом сообщает Укргидроэнерго, пишет УНН.

Каховское водохранилище после подрыва дамбы обмелело уже на 4,7 метра

Цитата

"Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище снизился еще на метр. А с утра 6 июня уровень воды упал в целом уже на 4,7 метра", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, по состоянию на 8:00 9 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составляет 11,74 м.

"Под водой находится большая половина здания станции. Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже уже под водой и продолжает разрушаться", - отметили в компании.

Отмечается, что гидроэлектростанции Укргидроэнерго продолжают максимально аккумулировать воду в верхних водохранилищах Днепра. "Это необходимо для того, чтобы иметь летний запас для экологических пропусков после окончания сработки Каховского водохранилища", - пояснили в Укргидроэнерго.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

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