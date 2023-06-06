Через підрив окупантами Каховської ГЕС відкрили провадження про екоцид
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею екоцид, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
Цитата
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Деталі
За даними слідства, 6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.
У результаті цього відбувається підняття урізу води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро.
Правоохоронними органами вживаються заходи для встановлення масштабів руйнування. Проводяться першочергові дії для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.
Нагадаємо
російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС.
У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів. Евакуація відбувається з таких населених пунктів: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.
На деокупованих територіях Херсонської області, які можуть стати зоною підтоплення через підрив окупантами Каховської ГЕС, уже розпочалася евакуація.
Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці – він нижчий за правий, і вода піде передусім саме туди.
Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликає екстрене засідання РНБО.
Як повідомили в Херсонській облраді, через декілька годин вода сягне критичного рівня.