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Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС открыли производство об экоциде

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС начато расследование по статье экоцид, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС открыли производство об экоциде

Цитата

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны (ст. 441, ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным следствия, 6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области.

В результате этого происходит поднятие уреза воды и затопление населенных пунктов вблизи реки Днепр.

Правоохранительными органами принимаются меры для установления масштабов разрушения. Проводятся первоочередные действия для фиксирования преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Напомним

российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС. 

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

На деоккупированных территориях Херсонской области, которые могут стать зоной подтопления из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, уже началась эвакуация.

Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже начали эвакуацию, ведь левый берег Днепра находится в большей опасности – он ниже правого, и вода пойдет прежде всего именно туда.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

Как сообщили в Херсонском облсовете, через несколько часов вода достигнет критического уровня.

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