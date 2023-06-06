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Шмигаль: через підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів

Київ • УНН

 • 1039258 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Через ворожий підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів, в уряді збирають засідання Державної комісії ТЕБ і НС, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

Шмигаль: через підрив Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів

Цитата

"Цієї ночі російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Президент України скликав РНБО. Далі проведемо засідання Державної комісії ТЕБ і НС", - написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

Прем'єр зазначив, що займаються евакуацією жителів районів підтоплення.

"Наразі проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва. Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена", - вказав очільник уряду.

"Знищення Каховської ГЕС - терористичний акт з боку росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи.

Зараз наше першочергове завдання - допомогти людям у районах затоплення. Тримаємо стрій. Вистоїмо. Переможемо", - вказав Шмигаль.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Є додаткова загроза для ЗАЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася. Через декілька годин вода сягне критичного рівня.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликає екстрене засідання РНБО.

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