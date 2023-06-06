Шмыгаль: из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов, в правительстве собирают заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
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"Этой ночью российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Президент Украины созвал СНБО. Далее проведем заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС", - написал Шмыгаль в Telegram.
Детали
Премьер отметил, что занимаются эвакуацией жителей районов подтопления.
"Сейчас проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев. Оцениваем последствия для окружающей среды и угрозу для Запорожской атомной электростанции. Из-за отсутствия доступа к ней такая оценка затруднена", - указал глава правительства.
"Уничтожение Каховской ГЭС - террористический акт со стороны hоссии, которая несет за это полную ответственность. Разрушение ГЭС грозит экологической катастрофой для Юга нашего государства. Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. россия должна немедленно убраться с ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы.
Сейчас наша первоочередная задача - помочь людям в районах затопления. Держим строй. Выстоим. Победим", - указал Шмыгаль.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Есть дополнительная угроза для ЗАЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
Открыто уголовное производство об экоциде.
В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась. Через несколько часов вода достигнет критического уровня.
Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.