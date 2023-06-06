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Шмыгаль: из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов

Киев • УНН

 • 1039258 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за вражеского подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов, в правительстве собирают заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Шмыгаль: из-за подрыва Каховской ГЭС есть угроза затопления до 80 населенных пунктов

Цитата

"Этой ночью российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. Президент Украины созвал СНБО. Далее проведем заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС", - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

Премьер отметил, что занимаются эвакуацией жителей районов подтопления.

"Сейчас проводятся эвакуационные мероприятия из микрорайона Остров в Херсоне. Сформированы эвакуационные поезда в Николаев. Оцениваем последствия для окружающей среды и угрозу для Запорожской атомной электростанции. Из-за отсутствия доступа к ней такая оценка затруднена", - указал глава правительства.

"Уничтожение Каховской ГЭС - террористический акт со стороны hоссии, которая несет за это полную ответственность. Разрушение ГЭС грозит экологической катастрофой для Юга нашего государства. Мир должен отреагировать. Немедленно. Но не просто словами, а действиями. россия должна немедленно убраться с ЗАЭС, чтобы избежать дальнейшей катастрофы.

Сейчас наша первоочередная задача - помочь людям в районах затопления. Держим строй. Выстоим. Победим", - указал Шмыгаль.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Есть дополнительная угроза для ЗАЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась. Через несколько часов вода достигнет критического уровня.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

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