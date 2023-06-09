Из-за подрыва Каховской ГЭС Украина уже потеряла 6,5 кубокилометра воды - Минприроды

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"Это крупнейшая экологическая катастрофа со времен Чернобыля. Каждую секунду из Каховского водохранилища вытекает около 40 тысяч кубометров воды. Украина уже потеряла 6,5 кубокилометра. Ведем переговоры с ОБСЕ и ЮНЕП о работе их экспертов. Нужно четкое понимание, как этот акт “отчаяния” россиян изменит окружающую среду, и как мы можем восстановить природу там, где это возможно", – подчеркнул Стрелец.

Детали

Министр также проинформировал, что он провел встречу с представителями Государственного агентства водных ресурсов Украины и Государственной экологической инспекции Украины, во время которой обсудили текущую ситуацию. По словам Стрельца, работники этих организаций работают круглосуточно, занимаясь мониторингом состояния окружающей среды на пострадавших территориях.

Экологические инспекторы продолжают фиксировать и рассчитывать ущерб, нанесенный окружающей среде и при обстрелах.

"Сейчас мы наблюдаем превышение концентрации нефтепродуктов в воде в несколько раз, но эта тенденция показывает снижение", - говорится в сообщении.

Глава Минприроды отметил, что теракт рф на Каховской ГЭС приведет к непоправимым изменениям в экосистеме, сокращению биоразнообразия и появлению новых климатических вызовов, которые повлияют на все сферы жизни.

Напомним

Каховское водохранилище после подрыва дамбы продолжает мелеть, в общем спад воды уже достиг 4,7 метра и на сегодняшнее утро в районе Никополя уровень воды достигал отметки в 11,74 м.

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