На Херсонщині затоплення йде на спад: на ранок рівень води знизився до 5,38 метра
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Херсонській області після підриву Каховської ГЕС почав спадати рівень затоплення, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Спостерігаємо тенденцію на зменшення рівня затоплення. На ранок в області вода тримається на відмітці 5,38 метрів", - сказав Прокудін.
З його слів, у середньому по правобережжю в області вода тримається на відмітці 5,38 м, по Херсону - 5,35 м.
"Уже бачимо що за ніч на 20 сантиметрів вода впала", - сказав він у відеозверненні.
Деталі
"Попередньо, станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини", - сказав голова ОВА.
Він повідомив, що на ранок евакуювали вже 2352 людини. І додав, що рятують і друзів наших менших: евакуйовано близько 550 тварин.
Додамо
Середній рівень підтоплення у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС напередодні, 8 червня, зранку досягав 5,61 метра.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.
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