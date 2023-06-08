Підтоплення на Херсонщині після підриву дамби досягло 5,6 метра
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Середній рівень підтоплення у Херсонській області після підриву Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок досяг 5,61 метра, приблизно дві третини затоплень - на лівобережжі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"На ранок середній рівень підтоплення – 5,61 метра. Під водою 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег", - повідомив Прокудін.
Деталі
Триває евакуація з зони підтоплення, на тлі ворожих обстрілів, повідомив голова ОВА.
"На 6 годину ранку небезпечні території покинули 1999 людей, найбільше евакуювали з мікрорайону "Корабел" (у Херсоні - ред.) - 1495 осіб", - зазначив Прокудін.
"Лівий берег - ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від великої води, а й російського терору та небажання окупантів допомогти людей", - зауважив голова ОВА.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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