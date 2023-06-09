В Херсонской области затопление идет на спад: на утро уровень воды снизился до 5,38 метра

Цитата

"Наблюдаем тенденцию на уменьшение уровня затопления. На утро в области вода держится на отметке 5,38 метров", - сказал Прокудин.

По его словам, в среднем по правобережью в области вода держится на отметке 5,38 м, по Херсону - 5,35 м.

"Уже видим что за ночь на 20 сантиметров вода упала", - сказал он в видеообращении.

Детали

"Предварительно, по состоянию на сегодняшнее утро затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсонской области", - сказал глава ОВА.

Он сообщил, что на утро эвакуировали уже 2352 человека. И добавил, что спасают и друзей наших меньших: эвакуировано около 550 животных.

Добавим

Средний уровень подтопления в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС накануне, 8 июня, утром достигал 5,61 метра.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.