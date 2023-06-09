Підрив Каховської ГЕС: на відновлення зрошування земель піде від 3 до 7 років

$41.390.02
46.921.07
ukru
Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив
09:52 • 9420 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 18730 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 51001 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 43053 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 47876 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 115166 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 180980 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 199324 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144183 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137860 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.8м/с
22%
Популярнi новини

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 45742 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 33884 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 15356 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 13280 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 31339 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 9420 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 31619 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 51001 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 199324 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 251271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 3434 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 3874 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 20331 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 25166 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 41133 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Підрив Каховської ГЕС: на відновлення зрошування земель піде від 3 до 7 років

Київ • УНН

 • 308965 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Підрив Каховської ГЕС призведе до негативних наслідків для аграріїв, заявив в ефірі національного телемарафону міністр аграрної політики Микола Сольський, додавши, що на відновлення зрошування земель знадобиться від 3 до 7 років, передає УНН.

Підрив Каховської ГЕС: на відновлення зрошування земель піде від 3 до 7 років

Деталі

Міністр наголосив, що проблема зрошування в перспективі стане очевидно найбільшою для сільського господарства у регіоні.

Цитата

“Ми бачимо, що каховський канал зрошував понад півмільйона га. Але варто розуміти, що розмір проблеми значно більший, тому що агропідприємства в цій зоні – частина земель була під зрошенням, де фермери прогнозовано утримували достатньо доходів. Частина не під зрошення, і вони часто утримували ці землі, які були збиткові за рахунок того, що в них був постійний дохід від зрошувальних земель. Якщо в них цей дохід припиниться, що є прогнозованим, то вони будуть не в стані займатися сільськогосподарським виробництвом там, де немає зрошення”, – пояснив Сольський.

Міністр наголосив, що це питання буде вирішуватися не один рік. Для відновлення необхідно від 3 до 7 років.

“Каховське водосховище було джерелом води для двох систем – це Каховська система та північно-кримський канал. В свій час вони були збудовані таким чином, щоб вода спадала так, щоб мінімально використовувати електроенергію. Якщо ми говоримо про північно-кримський канал, то точка входу досить висока, тому що це дамба. Великий водозабір. Це правильно, що інженери із самого початку так спроектували, що точка буде так само висока, щоб не використовувати електроенергію, не будувати додаткові компресорні станції, воно перепадами спускається далі. Зараз ситуація така, що очевидно, цієї води в цьому обсязі нема, вона стоїть низько. Її підняти неможливо, треба знаходити інші технічні рішення. Ми можемо припускати, що поки рішення є в одній системі частково. В другій треба аналізувати. Але насправді неважливо, чи це сьогодні чи немає. Зрозуміло, що завтра-післязавтра, і на декілька років – питання, наскільки довго – її не буде. Тому що для цього треба відновити дамбу, підняти рівень води, щоб було достатньо водозабору, і щоб точки входу співпадали з водою”, – додав Сольський.

Доповнення

Внаслідок підриву рф Каховської ГЕС Україна вже втратила 6,5 кубокілометра води. Окрім цього, через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС під загрозою знищення 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ. Також деякі екосистеми Україна може втратити назавжди.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Brent
$65.33
Bitcoin
$84,445.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.25
Золото
$3,239.90
Ethereum
$1,641.96