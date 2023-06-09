Підрив Каховської ГЕС: на відновлення зрошування земель піде від 3 до 7 років

Деталі

Міністр наголосив, що проблема зрошування в перспективі стане очевидно найбільшою для сільського господарства у регіоні.

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“Ми бачимо, що каховський канал зрошував понад півмільйона га. Але варто розуміти, що розмір проблеми значно більший, тому що агропідприємства в цій зоні – частина земель була під зрошенням, де фермери прогнозовано утримували достатньо доходів. Частина не під зрошення, і вони часто утримували ці землі, які були збиткові за рахунок того, що в них був постійний дохід від зрошувальних земель. Якщо в них цей дохід припиниться, що є прогнозованим, то вони будуть не в стані займатися сільськогосподарським виробництвом там, де немає зрошення”, – пояснив Сольський.

Міністр наголосив, що це питання буде вирішуватися не один рік. Для відновлення необхідно від 3 до 7 років.

“Каховське водосховище було джерелом води для двох систем – це Каховська система та північно-кримський канал. В свій час вони були збудовані таким чином, щоб вода спадала так, щоб мінімально використовувати електроенергію. Якщо ми говоримо про північно-кримський канал, то точка входу досить висока, тому що це дамба. Великий водозабір. Це правильно, що інженери із самого початку так спроектували, що точка буде так само висока, щоб не використовувати електроенергію, не будувати додаткові компресорні станції, воно перепадами спускається далі. Зараз ситуація така, що очевидно, цієї води в цьому обсязі нема, вона стоїть низько. Її підняти неможливо, треба знаходити інші технічні рішення. Ми можемо припускати, що поки рішення є в одній системі частково. В другій треба аналізувати. Але насправді неважливо, чи це сьогодні чи немає. Зрозуміло, що завтра-післязавтра, і на декілька років – питання, наскільки довго – її не буде. Тому що для цього треба відновити дамбу, підняти рівень води, щоб було достатньо водозабору, і щоб точки входу співпадали з водою”, – додав Сольський.

Доповнення

Внаслідок підриву рф Каховської ГЕС Україна вже втратила 6,5 кубокілометра води. Окрім цього, через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС під загрозою знищення 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ. Також деякі екосистеми Україна може втратити назавжди.