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Через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення 333 види тварин і рослин – Міндовкілля 

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС під загрозою знищення 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ. Також деякі екосистеми Україна може втратити назавжди. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Через підрив Каховської ГЕС під загрозою знищення 333 види тварин і рослин – Міндовкілля 

За словами Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрілеця підрив дамби Каховської ГЕС матиме катастрофічні наслідки, зокрема в результаті підриву до річки Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн мастила із ризиком подальшого витоку ще більшого обсягу. Пляма нафтопродуктів потенційно може “прямувати” у Чорне море.

Цитата

«У Чорне море також може потрапити і певна кількість утворених внаслідок дій росії відходів руйнації. У зоні можливого затоплення опинилися понад 80 населених пунктів. Адже дамба Каховської ГЕС утримує об’єм близько 18 кубічних кілометрів води. Під загрозою знищення 333 види тварин і рослин, які мають різний природоохоронний статус, та 25 типів оселищ», - йдеться в повідомленні.

Стрілець повідомив, що деякі екосистеми Україна може втратити назавжди. Зокрема, у нацпарках “Нижньодніпровський”, "Великий Луг", "Кам’янська Січ", “Білобережжя Святослава”;

За його словами, наприклад, нацпарк “Нижньодніпровський – це понад 80 тис. га природоохоронних земель з рідкісними видами біорізноманіття. Тут є Рамсарські угіддя, а також території, що входять до Смарагдової мережі Європи, тобто визнані найбільш цінними і охороняються європейським законодавством.

Міністр повідомив, що загалом 9 об’єктів Смарагдової мережі (Дніпробузький лиман, Чорноморський біосферний резерват, Олешківські піски) та 5 Рамсарських угідь – потенційно перебувають у зоні ураження.

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Також він зазначив, що підірвавши греблю на Каховській ГЕС, окупанти знищили можливість постачання дніпровської води в Крим. Рівень водосховища настільки критичний, що вода просто не потрапить туди по Північно-Кримському каналу.

“Прем’єр-міністр на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС поставив завдання усім профільним структурам для ліквідації наслідків. Зокрема одним із завдань, яке стоїть перед Міндовкілля – це спільно з Державною екологічною інспекцією обрахувати всі збитки, які можуть бути нанесені чи вже нанесені діями рф. Вони мають увійти в загальний перелік військових злочинів проти довкілля, які росія сьогодні чинить на нашій землі”, – наголосив Стрілець.

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За його словами, наразі водним ресурсам орієнтовно завдано збитків на 2 млрд гривень. Держекоінспекція ще має підрахувати збитки ґрунтам, об’єктам природно-заповідного фонду, біорізноманіттю, лісовим та іншим природним ресурсам. У процесі подальшого аналізу ситуації, ця сума буде збільшуватись.

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