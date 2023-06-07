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Внаслідок знищення Каховської ГЕС повністю затоплений єдиний в Україні осетровий завод

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Внаслідок знищення окупантами Каховської греблі, під водою опинився єдиний в Україні державний осетровий завод, що забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молодих осетрових на рік. Наразі встановлюються обсяги збитків, пише УНН з посиланням на Мінагрополітики.

Внаслідок знищення Каховської ГЕС повністю затоплений єдиний в Україні осетровий завод

Деталі

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, затоплення осетрового заводу - це пряма загроза подальшому відтворенню популяцій осетрових видів риб, яка може призвести до зникнення цих реліктових видів у водоймах України.

Цитата

"Щороку завод забезпечував вселення понад 1,5 млн екземплярів молоді осетрових. Наразі масштаби руйнувань та обсяги збитків встановлюється. Враховуючи особливий охоронний статус осетрових видів риб, руйнація осетрового заводу матиме вкрай негативні наслідки для екологічного стану України і країн Чорноморського басейну", - йдеться в повідомленні відомства.

Доповнення

Єдиний в Україні державний осетровий завод "Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика" розташований у селі Дніпровське Білозерського району Херсонської області. Він працював з 1984 року і компенсував відтворення осетрових видів риб в Україні, які втратили можливість природного розмноження у зв’язку із зарегулюванням Дніпра каскадом водосховищ.

Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд грн, зазначило відомство.

Нагадаємо

Вже другу добу на території Снігурівського району у Миколаївській області після підриву Каховської ГЕС спостерігається мор риби.

За даними Мінагрополітики, вже наступного року, поля на Херсонщині можуть перетворитися на пустелі через затоплення, яке виникло внаслідок підриву Каховської ГЕС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зона підтоплення після руйнування Каховської ГЕС може розширитися - Укргідроенерго

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