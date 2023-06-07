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Зона підтоплення після руйнування Каховської ГЕС може розширитися - Укргідроенерго

Київ • УНН

 • 331970 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Генеральний директор державної компанії "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону припустив, що зона підтоплення після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС може розширитися, передає УНН.

Зона підтоплення після руйнування Каховської ГЕС може розширитися - Укргідроенерго

Деталі

Він розповів, що фахівці Укргідроенерго спостерігають за наслідками руйнування і відмічають збільшення розмивів. Гендиректор висловив переконання, що вибух стався усередині станції. За його словами, ГЕС розламалася навпіл, одна її частина вже під водою, інша - теж сповзає. Сирота пояснив, що з лівого боку ГЕС внизу є бетонна плита, й від того наскільки вона пошкоджена залежить яким буде спрацювання водосховища.

"Якщо вся висота водозливної пошкоджена, то звичайно, що спрацювання водосховища буде максимальне. Якщо ж залишилися якісь елементи висотою хоча б 2-3 метри, то якась частина води залишиться в Каховському водосховищі. Але поза станцією є земляна водозливна гребля. Там немає жодних бетонних конструкцій внизу, і тому там відбувається розмив. Щоправда, там невелика ширина, і вода буде спрацьовуватися до більш нижньої відмітки", - зауважив гендиректор, додавши, що компанія спостерігає за ситуацією.

Крім цього, він повідомив, що Каховське водосховище впало у рівні на 2,5 метра, а Херсоні рівень води піднявся на 5 метрів. Сирота додав, що рівень води у місті протягом доби продовжить підніматися.

Цитата

"Хоча, якщо вчора ми спостерігали в Каховському водосховищі спрацювання від 30 до 40 сантиметрів, то сьогодні це 5-7 сантиметрів. Тобто, спрацювання Каховського водосховища дещо призупиняється, але воно буде все одно. Це свідчить про те, що спрацювання буде не 4 доби, а воно все ж таки розтягнеться в часі. Воно, можливо, не буде вже нести таких катастрофічних наслідків, але може розширятися зона підтоплення. Тобто не висота підтоплення, а ширина підтоплення", - резюмував він.

Підсумовуючи, Сирота підкреслив: "Те, що станція зруйнувала стовідсотково, ми це вже розуміємо. Відновленню вона не підлягає".

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

Компанія Maxar Technologies 7 червня оприлюднила нові супутникові знімки півдня України, на яких видно масштаб катастрофи, спричиненої руйнуванням греблі Каховської ГЕС.

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