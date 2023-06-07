Херсонщина: рівень води після підриву Каховської ГЕС зросте ще приблизно на метр за 20 годин - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. За прогнозами, рівень води, після підриву дамба Каховської ГЕС, збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у відеозверненні, передає УНН.
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"Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано. Інтенсивність підтоплення зменшується. Однак через значні руйнування дамби вода ще прибуватиме. За нашими прогнозами, рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин", - сказав очільник Херсонської ОВА.
Деталі
За словами Прокудіна, цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду. Напередодні вода туди не діставала. Загалом, станом на ранок затоплено 1852 будинки на правобережній Херсонщині.
"Усі працюють, аби допомогти людям, які опинилися у зоні підтоплення", - зазначив голова ОВА. Прокудін повідомив, що за ніч до влади звернулися 13 людей, 5 з яких - жителі лівобережжя.
Евакуація жителів триває, додав він.
"Станом на 6 ранку евакуйовано 1457 людей. Зокрема, з мікрорайону Корабел (у Херсоні - ред.) вивезли 1286. Тільки зранку звідти допомогли вибратися 10 людям", - повідомив Прокудін.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
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