Херсонская область: уровень воды после подрыва Каховской ГЭС вырастет еще примерно на метр за 20 часов - ОВА

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"В течение ночи чрезвычайных событий не зафиксировано. Интенсивность подтопления уменьшается. Однако из-за значительных разрушений дамбы вода еще будет прибывать. По нашим прогнозам, уровень воды увеличится еще в районе метра в течение следующих 20 часов", - сказал глава Херсонской ОВА.

Детали

По словам Прокудина, этой ночью начало подтапливать Белозерскую громаду. Накануне вода туда не доставала. В общем, по состоянию на утро затоплено 1852 дома на правобережной части Херсонской области.

"Все работают, чтобы помочь людям, которые оказались в зоне подтопления", - отметил глава ОВА. Прокудин сообщил, что за ночь к властям обратились 13 человек, 5 из которых - жители левобережья.

Эвакуация жителей продолжается, добавил он.

"По состоянию на 6 утра эвакуировано 1457 человек. В частности, из микрорайона Корабел (в Херсоне - ред.) вывезли 1286. Только утром оттуда помогли выбраться 10 людям", - сообщил Прокудин.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.