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Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС: погодили міжнародні і безпекові заходи

Київ • УНН

 • 353020 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів термінове засідання РНБО серез підрив ворогом Каховської ГЕС, де погодили міжнародні і безпекові заходи для притягнення рф до відповідальності, передає УНН.

Зеленський провів термінове засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС: погодили міжнародні і безпекові заходи

Цитата

"Провів термінове засідання РНБО. (...) На засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти росію до відповідальності за цей теракт. До жорсткої відповідальності", - повідомив Зеленський у соцмережах.

Деталі

Президент зазначив, що цієї ночі о 2:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів.

"Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, Уряд, Офіс", - наголосив Глава держави.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

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